- Det største i Rubbestadneset sidan Wichmann-motoren

Dagleg leiar Jakob Særsten i Los-gruppen reknar med at det i løpet av fem år kan vera investert ein milliard kroner og skapt fleire hundre arbeidsplassar i Rubbestadneset.

Industriområdet i Rubbestadneset vil bli om lag dobbelt så stort som i dag i løpet av få år. Særsten fortel at kommunen no etablerer eit eigedomsselskap som skal sørgje for å planere ut om lag 130 mål med nytt industriområde.





200 arbeidsplassar

- I løpet av få år kan det vera eit par hundre nye arbeidsplassar her i Rubbestadneset, og me veit at nye arbeidsplassar hos oss gjerne fører med seg arbeidsplassar rundt oss også. Me veit også om fleire verksemder som er interesserte i å etablere seg på det nye industriområdet. Det kan fort bli snakk om 300-400 nye arbeidsplassar her i løpet av få år. Dette vil vera veldig positivt og kjærkomme for Bømlo, ikkje minst med tanke på korleis utviklinga har vore offshore, seier Særsten.





Hurtigrute i dokken

Det er formidable planar Los-gruppen har lagt i samarbeid med Unitech. Den nye overbygde dokken vil kunne ta imot store skip. Særsten nemner skip frå Hurtigruten og store supplyskip som døme. Det å kunne arbeide med så store skip i ein dokk, uavhengig av vêr og vind, vil vera ein stor fordel.



- Det blir ein stor dokk. Mellom dei største i Noreg. Her blir stor byggjeaktivitet her dei neste åra, seier Særsten. Den gamle dokken kjem til å vera i bruk også etter at den nye står ferdig.



Ny verkstadhall



På toppen av dette kjem Los-gruppen til å få bygd ein stor verkstadhall på 5.000 kvadratmeter for mekanisk, røyr, sveis, elektro og automasjon. Dette kombinert med bygging av nytt kombinert administrasjonsbygg for Los-gruppen og forskings- og utviklingssenter gjer at selskapa i Los-gruppen flyttar ut av dagens lokale på industriområdet i Rubbestadneset. Her håper ein på at andre verksemder kan etablere seg.



- Me har også vakse ut av lokala våre i Hollundsdalen, og måtte uansett gjera noko med omsyn til nye lokale, seier Særsten. Han meiner investeringane som no blir gjort vil styrke heile klyngja i Rubbestadneset framover.





Fleire verksemder

Særsten ser føre seg at grunnarbeidet på industriområdet kan ta til etter måten raskt. Når me går inn i 2019, kan denne delen av Rubbestadneset sjå ganske annleis ut enn i dag.



- Me ser føre oss å gå i gang med det første bygget ganske raskt, med utarbeiding av teikningar og innhenting og tilbod i løpet av året, seier Særsten. Han legg til at administrasjonsbygget og forsking- og utviklingssenteret blir eit spennande bygg, også reint estetisk.



- Los-gruppen og Unitech vil vel investere for mellom 400 og 500 millionar kroner. Me vil disponere om lag 60 prosent av arealet. Me veit også om fleire andre verksemder som er interesserte i å etablere seg her. I løpet av nokre år kan her blir investert for opp mot ein milliard kroner.





Roser kommunen

Å planere ut og klargjere industriområdet til bygging krev også betydelege investeringar. Særsten reknar med at det kan vera snakk om ein stad mellom 50 og 70 millionar kroner. Det nye eigedomsselskapet skal ifølgje Særsten sørgje for å planere ut området, for så å selje tomter til private verksemder.



- Kommunen ønskjer å leggja til rette for at me skal få dette til. Den innsatsen kommunen legg ned her er svært viktig for oss. Her blir lagt grunnlag for stor verdiskaping. Utan Wichmann hadde me ikkje hatt det næringslivet og den kommunen Bømlo er i dag. Eidesvik si satsing i den gamle dokken var utruleg viktig og førte til stor verdiskaping. Den nye overbygde dokken vil skape minst like stor vokster. Det som no skal skje i Rubbestadneset er noko av det største som har skjedd sidan Wichmann-motoren.