- Fantastiske nyhende

- Dette er det kjekkaste eg har vore med på som ordførar, prosessen som har ført fram til denne etableringa.

Ordførar Odd Harald Hovland (Ap) var naturleg nok i strålande humør måndag ettermiddag då han kommenterte prosjektet i Rubbestadneset.

- Det er veldig flott å kunna ynskja næringsministeren velkommen til Bømlo i morgon med denne nyheita, sa han.

Godkjend næringsplan i 2011

Hovland ser tilbake på kommunen sin næringsplan som vart vedteken i 2011, der dei ynskte å leggja tilhøva til rette for næringsutvikling i Rubbestadneset.

- Det var nokre utfordringar i høve til reguleringsplanen for området, som me måtte til Miljøverndapertementet for å få godkjent, seier han.

Han opplyser at kommunen har hatt ein strategi for å jobba saman med bedriftene i næringsklyngja i Rubbestadneset, I mai i fjor lanserte seks bedrifter det formelle klyngjesamarbeidet rubbestadneset.no, der tanken var å gje eit samla tilbod til reiarlag og selskap som skulle ha vedlikehaldsjobbar og anna utført.

- Bømlo kommune har brukt såkalla kompensasjonsmidlar til å støtta opp om dette klyngjesamarbeidet. Mellom anna har me nytta av desse midlane til å sprengja fluene i Larsvågen, til vegprosjekt inn mot Rubbestaneset og no sist til prosjektleiarstillinga som nett er lyst ut, seier ordføraren.

- Til saman utgjer dette kring 5,3 millionar kroner.

Innartiar

Samarbeidspartnarane har lenge ynskt seg ein større aktør som vile passa inn i klyngja, og Hovland trur at å få med Unitech er ein innartiar.

- Samarbeidet skal byggja på den teknologien som alt finst, og eg trur dette blir bra, seier han.

Utbyggingsprosjektet kan komma til å bety fleire hundre nye arbeidsplassar på sikt. 200 er nemnd til å byrja med. Industrien er og har vore inne i ein krevjande periode, og dette borgar for ny giv og stor optimisme, strekar han under. Hovland snakkar om ringverknader for den store underskogen av underleverandørar, og meiner det er ein milepæl for Bømlo-samfunnet det som skjer i Rubbestadneset no.

Bømlo kommune er i dialog med utviklarane om korleis næringsområdet skal leggjast til rette.

- Me ser på ulike modellar for utbygging og tilrettelegging, seier han.

Tverrpolitisk velvilje

Ordføraren har som nemnt vore med i prosjektarbeidet, og har i fleire møte orientert formannskapet bak lukka dører om framdrifta i prosjektet.

- Det er stor tverrpolitisk velvilje bak dette prosjektet, seier han og nemner godt utbygt infrastruktur i området (Bømlopakken), det etablerte klyngjesamarbeidet og kompetansen som hovudårsaker til at Unitech ynskte å bli med som ein stor aktør.

- Eg trur det er avgjerande for ei god utvikling, særleg i høve til den industrien som allereie finst i Rubben. Dette er berre kjekt! strekar ordføraren under.