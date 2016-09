- Ille eksempel på humor

Mange har nok fått med seg den falske annonsen om markeringa av den Internasjonale Alzheimerdagen på Facebook. - Uverdig form for humor, meiner redaktør Randi Olsen.

For eit par timar sidan vart redaksjonen i Bømlo-nytt gjort merksam på ei falsk annonse som var lagt ut på Facebook. Nokon har kopiert annonsa men bytta ut innhaldet. Biletet på denne sida syner originalen slik den stod på trykk laurdag i førre veke. Redaktør Randi Olsen reagerer sterkt på dette.



- Her har nokon teke annonsen vår og endra denne for å gjera seg morosame på Demensforeningen, dei demente og Bømlo-nytt sin bekostning. Me ser ganske alvorleg på dette. Me har kontakta Redaktørforeningen for å søkje råd om korleis me skal reagere, seier Olsen.

Dette er originalen av annonsen om møtet i Demensforeningen.



- Dette er ille

- Me har jo sans for humor og kan spøkje med det meste, men dette er ille. Det er ille for dei som skal halde møtet, og det er ille for dei som lever med sjukdomen kvar dag. Me har ytringsfridom, men me treng ikkje å ytre oss slik, understreker redaktøren.



Hans Otto Robberstad er leiar av utval for helse og omsorg og er invitert til å opne møtet i kveld, måndag.



- Eg tykkjer dette er under lavmål. Dette er ein seriøs organisasjon som arbeidar med viktige samfunnsspørsmål, og som det blir harselert med. Eg føler eg har ein humor som femner vidt, men dette er ikkje morosamt. Eg er også skuffa over sambygdingar som hiver seg på dette, seier Robberstad.



- Eg håper ikkje dette bidreg til at færre møter opp på møtet i kveld. Det er eit veldig viktig tema og gode føredragshaldarar, legg han til.