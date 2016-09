Dei 125 busette ved Bømlo mottak fortvilar etter meldinga om nedlegging. - Me føler oss som luft, seier Nasam Al Bateh. Ingen veit kvar eller når dei må flytta.

Nasam Al Bateh, er berre 16 år. Ho har budd 1,5 år i Norge, men har likevel flytta fem gonger på den tida. I lag med mora og 123 andre ved mottaket anar ho ikkje kvar neste stad ho skal busette seg.

- Kanskje me må til Nord-Norge, kanskje me må gå tilbake til å dela fire bad med 120 personar, seier Nasam.

Mostafa Abis og kompisen må snart flytte vekk frå kvarandre.

Kynisk av Utlendingsdirektoratet

- Me føler oss som dyr. Kom her, gå der, flytt no, seier Nasam oppgjeven. I lag med mora har ho på budd i Oslo, Hønefoss, Elverum og ved to ulike mottak på Bømlo sidan desember 2014. Det er difor vondt at dei nok ein gong må av garde.

- Eg er ofte lei meg og redd for kva som skjer i framtida, me har ingen makt over eige liv, alt skjer over hovudet vårt, fortel den unge jenta.

Mostafa Abis er spent på den nye og ukjende staden han skal til.

Får støtte

- Dette er kjempesynd for alle partar, seier mottaksleiar Hilde Aas.

Ho fortel at dette er svært vanskeleg for alle.

- Me som jobbar på mottaket stiller oss bak bebuarane, og synest heile prosessen er lite menneskeleg frå UDI si side, seier mottaksleiar Aas.

Sissel Johanne Fylkesnes Våge jobbar som diakon i Bømlo kommune og har ansvar for diakonigruppa som har arrangement ved mottaket ein gong i veka.

- Me går på vaffeltreff, og har aktivitetar på mottaket, seier Fylkesnes Våge. På mottaket bur det fleire born, ungdomar og barnefamiliar mange av borna har gått fleire år på skule på Bømlo, og er godt integrerte i samfunnet.

Ho synest det er vondt at dei nok ein gong må flytta.

- Det er trasig for borna som har starta å slå rot, og som no mister det nettverket dei har etablert på Bømlo, seier Sissel Johanne Fylkesnes Våge.

Mottaksleiar Aas fortel også at dei er ein samansveisa gjeng.

- Det er mange familiar som har budd her i mange år som er knytte både til kvarandre og til oss som jobbar her. Det er vondt å vite at dei nok ikkje får halde i lag vidare, seier Aas.

Mottaksleiar Hilde Aas forstår at bebuarane ved Bømlo mottak har det tøft. Arkivfoto: Håvard Hammarstrøm

Fullt opp

Det er godt belegg på mottaka i region vest og difor må bebuarane belaga seg på å flytta langt, men ingen kan fortelje kvar.

Edris Mirzathe Sabai, som er råka av nedlegginga er skuffa over dette.

- Me får veldig lite informasjon, me veit ingenting. Vidare fortel han at dei på dagen kan få beskjed om at dei må reisa.

- Det er alt noko som har flytta her ifrå på veldig kort varsel, eg fekk ikkje seie «ha det det bra» ein gang, plutseleg var dei berre vekk, fortel Edris.

Mottaksleiar Hilde Aas seier dei ikkje har noko meir informasjon enn den dei har alt har fortalt bebuarane.

- Det er UDI som sit på all informasjonen, og det er dei som veljer kvar dei enkelte skal, seier Hilde Aas. Ho bekreftar samstundes at dei kan rekna med å bli spreidde over heile landet.

Brev i retur

UDI vil ikkje ta omsyn til ønskje frå bebuarane som er råka av nedlegginga, og har sagt til leiar Hilde Aas, at brev med spørsmål om flyttinga vil komma i retur.

- Dei har nok enormt mykje jobbb, men det dumt at det blir tatt så lite omsyn til folka som lir under dette, seier Hilde Aas. UDI vil ikkje kommentera saka overfor Bømlo-nytt.