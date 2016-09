Rådmann Geir E. Aga er lite nøgd med situasjonen Utlendingsdirektoratet (UDI) har sett Bømlo kommune i ved å leggje ned Bømlo mottak.

Utlendingsdirektoratet valde i slutten av førre månad å leggja ned til saman 7.000 mottaksplassar på norske asylmottak. Det tyder i praksis stenging av ei rekkje asylmottak, deriblant Bømlo mottak.

Kort varsel

Etter å ha vore i drift i om lag åtte år skal Bømlo mottak med 146 plassar leggjast ned på tre månaders varsel. Dette får stor betydning for det apparatet kommunen har i sving for å gje asylsøkjarane eit godt tilbod i dag.

At UDI vel å leggja ned mottaket på så kort varsel skaper problem for Bømlo kommune. Rådmann Aga sa til formannskapet at han hadde forståing for nedlegging av plassar når det er færre asylsøkjarar som kjem til Noreg. Måten det blir gjort på kunne likevel ha vore langt betre, meinte han.

Sak for KS

Aga sa at UDI set kommunen i ein vanskeleg situasjon.

- Me føler at UDI spring frå rekninga. No har me tre månader på oss til å byggje ned vårt tilbod. Det er ikkje heilt fair, seier rådmannen. Han la til at kommunesektorens interesseorganisasjon KS bør engasjere seg i denne saka. Det er fleire kommunar enn Bømlo som blir råka av at asylmottak blir lagde ned på så kort varsel.

- Eg tykkjer kommunane hadde fortent ei betre behandling enn den UDI står for her.