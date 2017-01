100 med norskopplæring i Bømlo

Det er Bømlo kommune som har ansvaret for at nyankomne innvandrarar med opphaldsløyve får opplæring i norsk.

Det var akkurat 100 nyankomne innvandrarar som deltok på norskopplæring i regi av Bømlo kommune i 2015. Det viser nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fordelt på kjønn

- Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrarar er noko som kommunane har ansvaret for. Alle mellom 16 og 55 år som har fått opphaldsløyve etter utlendingslova i Noreg er pliktig til å delta på opplegget. Dei mellom 55 og 67 år har rett til å delta, men inga plikt. Det er for øvrig vedteke ei lovendring som seier at også dei i denne aldersgruppa vil vere pliktig, opplyser SSB.

Av dei 100 utlendingane som deltok i Bømlo, så var det 38 menn og 62 kvinner.

Flest frå Eritrea

Det var no i desember SSB publiserte tal som viser kor mange nyankomne innvandrarar som deltok på opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Produksjonen av statistikken er omfattande, og det er nesten ei års «forseinking». Det betyr at tala som nyleg blei offentleggjorde stammer frå 2015, og utviklinga er frå året i førevegen. Til gjengjeld får vi altså tala broten ned på kommunenivå.

På landsbasis var det 37.100 personar som deltok på opplæringa, noko som er to prosent opp det siste året. Om lag 4.500 var frå Syria, som er ei dobling frå året før. Også mengda frå Eritrea har auka mykje, med 20 prosent på landsbasis. Og det er Eritrea som har flest på kurs i heile Noreg. Totalt var det 7.300 herifrå, mens Somalia (5.000) og Syria (4.500) følgde etter. Dei tre landa utgjer nesten halvparten av alle som deltok i Noreg, viser tabellane frå SSB. Vidare følgde Thailand (2.100), Filippinane (1.800) og Afghanistan (1.700).

Utviklinga i Bømlo

I Bømlo kommune har det også vore ein lita nedgang i mengda, då det var to fleire som deltok på undervisninga i 2015 enn året før.

I heile Hordaland var det 3.430 nyankomne innvandrarar som deltok på opplæringa, noko som er 76 fleire enn året før. Og det var naturleg nok Bergen kommune som hadde flest personar med på opplegget, med 2.036 i talet. Stord hadde 114 på kurs.

Yngve Johnsen, En-to-tekst