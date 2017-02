1269 personar i Sunnhordland heilt utan arbeid i januar

Tala frå Nav Sunnhordland i januar viser nedgang i arbeidsløysa frå same månad i fjor, men ein auke med 92 frå desember.

Frå januar i 2016 til januar i 2017 gjekk arbeidsløysa i Sunnhordland ned med 81 personar. Frå desember i 2016 auka talet på arbeidslause med 92, og det var 1269 personar heilt utan arbeid i Nav Sunnhordland sitt område. Men det er fleire i tiltak i januar i år enn det var i same perioden i fjor, melder Nav Sunnhordland.

Talet på heilt permitterte har gått ned med 58 i høve til januar 2016.

Hovudårsaka til auken i arbeidsløysa finn me i sesongmessige svingingar, heiter det mellom anna i meldinga frå Nav Sunnhordland.

Dei fleste utan arbeid finn me i industri (353), bygg og anlegg (229), ingeniør og IKT (123) og reiseliv og transport (115).

Dei einaste yrkeskategoriane som har hatt ein nedgang i talet på arbeidslause den siste månaden er meklarar og konsulentar, og ingeniør/IKT.

Det er auke i arbeidsløysa i alle kommunane i Nav Sunnhordland, flest i Kvinnherad.

Ein sterk auke i tilgang på ledige stillingar den siste månaden skuldast at ein no har starta utlysing av sommarjobbar og lærlingstillingar. Det er størst tilgang innan for helse, pleie og omsorg, bygg og anlegg og underisning og industri.

Bruttoarbeidsløysa i Sunnhordland utgjer no fem prosent av arbeidsstyrken.

Tala for januar Nav Sunnhordland (førre månad i parentes):

Etne 54 (47)

Sveio 97 (78)

Bømlo 225 (221)

Stord 511 (504)

Fitjar 63 (48)

Tysnes 60 (45)

Kvinnherad 259 (233)