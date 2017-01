Nekta å overgje seg

Alf Amundsen frå Espevær og resten av mannskapet på M/K «Schumann» la ut på flukt frå den tyske okkupasjonsmakta i Måløy i april 1940. Om dei vart tekne risikerte dei dødsstraff.





Kort etter norsk kapitulasjon våren 1940 fekk skipparen på M/K «Schumann» ordre om å melde seg i Måløy. Mannskapet diskuterte om dei skulle gå rett til England. Dei mangla imidlertid kart. På Måløy hamn låg to norske marinefarty frå før, utan mannskap. «Schumann» la til kai og bunkra. «På kaia stod en mann og skrek at han var lensmann i Måløy og vi nå var tyske krigsfanger. Et hvert forsøk på flukt ville stille oss for standrett, og skutt,» husker maskinist Paul Jacobsen, bosatt i Canada. Marineoffiseren, Jens Svendsen, ropte tilbake: «Vi går til England! Vil du vere med?»

Havari ved Hennøy

Dermed bakka «Schumann» frå kai og sette kursen sørover. Etter ein times seilas havarerte den på eit undervansskjær ved Hennøystranda. Ferda fortsette vidare sørover kysten til Espevær, i robåt. Ei eventyrreise for fire unge marinegastar, som fyrst kledde seg sivilt før dei forlet Hennøystranda.



Det er maskinist Paul Thorbjørn Jacobsen som bur i British Columbia, Canada, som deler minna frå denne uvanlege reisa.



Paul er fødd i Tromsø, 30. september 1918. Sommaren 2012 kom han attende til Måløy for å sjå att traktene der han deltok i dramatiske opplevingar som 22-åring. Dottera, Turid Loewen, var reisefylgje for sin aldrande far. Dei fekk kontakt både med Olav Sølvberg og tidlegare hamnefogd Kristoffer Stokke i Måløy. Dermed var prosessen i gang for å nøste opp i ei uvanleg historie, ved at Turid skreiv ned Paul sine minne frå 1940.

Kronprins Olav inspiserer «Schumann» hausten 1939. Paul Jacobsen står bak iført blåkrage.



Maskinmann hos Wilhelmsen

Paul hadde reist til sjøs i fleire år. Om bord i M/S «Trafalger» med kurs for Mexikogulfen, fekk mannskapet den 1. september 1939 greie på at Tyskland hadde erklært Polen krig. Skipet var då rett sør for Kapp det Gode Håp på Grønland. Den 19. oktober vart Jacobsen innkalla til marinen.



I Horten vart mannskap til maskin og motor kvartert om bord i skuleskipet «Christian Radich». Ein dag var karane oppstilt på kaia, og mannskap til panserskipa «Eidsvoll» og «Norge» tekne ut.



- Uttaket stoppet ved siden av meg, fortel Paul. Gasten ved sida av han var den siste.



Den 9. april 1940 vart begge desse skipa senka på Narvik hamn. «Eidsvoll» med 175 døde av 181, og «Norge» med 101 av 191. Sjøforsvarets største enkelttap under krigen.

Paul Jacobsen med skytset på «Schumann»



Marinegast på «Schumann»

Paul vart send til Bergen og kvartert på fregatten «Kong Sverre». Kort etter kom ordre om plassering på M/K «Schumann», som låg ved Marineholmen. Mannskapet på fire bestod av Amund Amundsen frå Espevær, Jens E. Svendsen frå Risør, «Plank» frå Fredrikstad og Paul Thorbjørn Jacobsen frå Tromsø. Oppgåva var å patruljere øyane i distriktet og rapportere til mineutleggar «Vale».



Den 9. april fekk Paul ordre frå marineoffiser Svendsen at han skulle setje detonatorer i minene. Ein heilt ny jobb, og risikofylt. Paul hugsar arbeidet starta klokka tre om natta i lys frå ei lommelykt med blått papir framfor linsa. Ein sukkerbit vart plassert mellom eit stempel og ei opning for sjøvatn. Når sukkerbiten vart oppløyst, ville stemplet slå inn og mina detonere. Utover i april og mai deltok «Schumann» i fleire operasjoner utan å verte påført skade. Den var armert med ei kanon. Næraste tragedie var truleg ved Balestrand. Etter fullført transportoppdrag av granater til kanoner 37mm - 76 inn i Sognefjorden, kom tre tyske Junker 52 bombefly. Ei bombe eksploderte ca hundre meter frå «Shumann», utan skade på folk.



Neste ordre var å gå til Bjordal der torpedobåten «Troll» var bomba, for å hente døde og såra. «Troll» var delt i to og stod i brann. Men ingen skadde. Midtvegs i Sognefjorden møtte dei ei fiskesløyte med 20 mann om bord, frå Fred Olsens «Besseggen». Dei ville nordover til Ålesund, der det pågjekk kampar, og forene seg med dei norske styrkane der.



«Schumann» vart ordra tilbake til sin observasjonposisjon. To dagar seinare kom meldinga om at krigen var slutt, dei skulle melde seg i Måløy.

Varmt måltid sør for Hornelen fyr. Frå venstre Jens E. Svendsen frå Risør, Plank frå Fredrikstad, og Alf Amundsen frå Espevær.



Havariet ved Hennøy

«Schumann» trossa lensmannen sin ordre og kasta loss i Måløy. Den runda Hælen sør for Hornelen, og gjekk vidare ut Frøysjøen. Målet var Espevær eller Shetland.



Jens Svendsen hadde rortørn så langt, og Amundsen overtok ettersom han meinte å vere kjend i farvatnet. Dei tre andre karane sat i bestikklugaren, og vakna til då motoren slakka ned. Tyske farty kom til syne lenger vest, og Amundsen meinte dei måtte gøyme seg bak Hennøy, «Schumann» var eit millitært farty. Plank og Jacobsen la seg framme på baugen og såg i sjøen. Ved synet av ein stor flat stein like under sjøflata, ropte dei «Full fart akterover!» Men siget i skuta hindra stopp i tide, og «Schumann» gjekk på undervass-skjæret. Alle forsøk på å rugge båten flott, vart utan resultat. Dessutan var det fallande sjø. Så etter kort tid la båten seg gradvis på sida. Sjøen trengde inn gjennom skylightet som vart knust. Marinegastane forstod dei måtte berge verdiane. «Vi innså at vår ferd med «Schumann» var slutt. Våre personlige eiendeler i sjøsekker, primus og kokekar og resterende proviant ble lastet over i en 16 fot splittsender. Jens, som var marineoffiser, skulle ro, jeg skulle skyve fra. Sjøen var som et speil da vi rodde mot land, med fire tommer fribord.»

Gastane gjer strandhogg og får seg varm servering nord av Florø den 6. Mai 1940. To dagar etter havariet ved Hennøystranda, roturen mot Espevær er i gang. Frå venstre Paul Jacobsen, Plank, Jens og Alf Amundsen. Med segl og årar tok turen sørover til Valevåg ved Mosterhamn 10 døger.



Hennøystranda

Kring 500 meter søraust såg dei hus, og kursa dit. Lettbåten kom til vorren i femtida på morgonkvisten. Alt var stilt i huset, så karane sette seg å vente. I sjutida kom ein kar ut på trappa, gnei seg i augene og forsvann.



Like etter kom han att og ned i støa. Han lurte på kven dei var og kvar dei kom frå. Den innfødde prøvde ikkje å løyne si undring over dei uventa gjestane. Han tok venleg imot dei og bad dei inn på frukost. Namnet på seg og sine opplyste han imidlertid ikkje, truleg med tanke på tyske represalier om besøket vart kjent.



Dei skipsbrotne forklarte sine planer. På si ferd sørover kysten vona dei å treffe nokon som skulle til England, som dei så kunne slå fylgje med. Husverten meinte ei slik ferd kunne ikkje skje i marineuniform.



«Vi må kle dykk om til sivilistar, og båten de rør er altfor liten. Så eg vil byte båt med dykk. Eg har ein gammal færing i naustet, lat oss setje den ut og sjå kor den lek». Færingen kom straks på sjøen. Sjøen fossa inn i sprekker og eigaren sa dei skulle vente eit par timar og sjå om båten trutna.

Hovedfoto Paul, Plank og Jens under vegs frå Sand i Ryfylke, med oppaking på syklane dei fekk låne til bruk oppover til Suldalsosen. Der fekk dei båtskyss over det lange Suldalsvatnet.



Roturen til Espevær

Båten trutna godt på sjøen, dei drog han i land og kvelde han. Stifta så seglduk på dei største sprekkene og smurde tjære over. Framleis lak han, men ikkje meir enn ein mann kunne halde han med ausekaret.



«No kan to mann ro», smilte Hennøykaren. «To mann i roinga, ein å ause, og ein å rope om hjelp», sa Jens.



Utstyret vart lasta om bord. To kvinner bar ned fersk proviant. Amund trur desse tre var alle som budde i huset. Dei fire vinka farvel, og starta på sin rotur langs kysten. To rodde, ein auste og ein slappa av.



I femtida passerte dei Flora og fann seg nattelosji i eit sauefjøs. Det vart ikkje mykje soving den natta. På grunn av sauebreking, mygg og bjelleklang, minnest Paul.



Om dagen rodde eller segla dei til det var tid for nattekvile. Marinegastane vart godt mottekne over alt der dei tok land. Bortsett frå på ein plass. Der var dei jaga vekk av ein sint, gammal mann med stav. Folka dei møtte sytte alltid for at dei hadde mat og drikke.



Rett vest av Bergen kom eit tysk observasjonsfly over robåten. Plank fekk panikk og skreik: «Mamma, mamma, ro til lands gutter»!



Turen enda ved Valevåg, søraust for Bømlo, fortel Paul. Her skilde karane lag. Alf Amundsen reiste vidare herifrå med robåten åleine. Espevær er ei øy ute i havet, og dit drog han.



. Historia held fram i onsdagsavisa.