Nekta å overgje seg

Alf Amundsen frå Espevær og resten av mannskapet på M/K «Schumann» la ut på flukt frå den tyske okkupasjonsmakta i Måløy i april 1940. Om dei vart tekne risikerte dei dødsstraff. Her er resten av historia.

Sjøsekkane

To brør i Vorlandsvågen, truleg Nilsen, hjelpte dei tre med å sy stropper på sjømannssekkane så dei kunne berast på ryggen. Deretter skyssa desse to dei til Sveio. Der tok dei så landevegen fatt.

Amundsen var kommen heim med robåten. Dei tre andre hadde enno mykje terreng å forsere.

Frå Sveio gjekk ferda mot Sand i Ryfylke. Under ei rast utanfor ein jernhandel kom eigaren ut og bad dei inn. Då dei sa dei kom frå Måløy, vart han som eit spørsmålsteikn. Då dei så opplyste sine reisemål som Risør, Fredrikstad og Oslo meinte han dette vart langt å gå med dei gamle sjøsekkane. Han fann dermed fram tre ryggsekkar som dei fekk pakke utstyret sitt i. Deretter vart dei invitert til andre etasje på eit måltid. Så skreiv han brev til ei rekkje bønder han kjende oppover dalføret, frå Sand til Roaldskvam. Spørsmålet var om desse ville hjelpe gastane med vegen vidare over fjellet til Setesdalen. Han lånte dei syklar som kunne brukast til Suldalsosen, fergestaden til Roaldskvam. Syklane skulle dei sende attende med bussen.

Ettersom ferja gjekk berre to gonger i veka, skulle dei snakke med syningen for veganlegget og få låne ein robåt over vatnet. Så skulle dei så be ferjeskipparen ta båten med over vatnet attende til Suldalsosen. Roturen over vatnet tok 3-4 timar. Og skipparen hadde ingen ting imot å ta med robåten attende.

På ski til Setesdal

Jernvarehandlaren på Sand bad i breva bøndene i Roaldskvam prøve å skaffe ski til karane så dei kunne gå over fjellet til Breive i Setesdalen. Dette skapte stor oppstandelse i bygda. Men folket var villeg og rota rundt på låvar og loft, og fann til slutt tre par gamle ski.

«To av dem hadde Huivits bindinger, det tredje paret hadde en tynn bambusløkke som gikk inn i tåhetta med snøre over for å holde støvelen på plass». hugsar Paul. Dette paret var mest primitivt, og ved loddtrekning fekk Paul desse. Gastane vart fordelte på tre bruk for overnatting, dei ville ikkje vise karane til låven. Neste morgon vart dei samla i ei stove til frukost. Og der viste folk interesse for ferda deira frå Måløy.

På same tid ordna fleire damer med proviant som dei kunne bere med seg i ryggsekkane. Eit 3-liters spann fylt med mjølk hadde påtrykt Brynhildsen Dropsfabrikk pr. Fredrikstad. Namnet gav tårer i augene hos Plank som såg namnet på heimbyen sin. Avskjeden frå Roaldskvam var hyggjeleg, men også alvorleg stemt.

Jens hadde fått kompass og kart over distriktet og ruta over til Breive i Setesdalen.

Ved peiling midtvegs oppstod tvil om dei var på rett veg, eller hadde veina seg vekk i fjellet. Etter ny sjekking med kart og kompass tok dei kurs og kom etter fleire timar til ein tømmerveg som førde til Breive. Derifrå gjekk hovedvegen sørover.

Her har «Schumann» fått nytt namn: «Samband» og er sett inn i passasjertrafikk mellom anna mellom Bømlo og Sveio.

Språkforvirring i Setesdal

Ikkje berre terrenget forandra seg, språket også. Kommunikasjonen vart dermed vanskeleg, men Paul meiner folka i Setesdal forstod dei betre enn omvendt.

Karane bad om nattely på låven på ein gard, og det var greit. Bonden inviterte dei inn og gav dei kveldsmat. Samtalen ved bordet vart underleg og minneverdig, med glimt av gjensidig forståing, trur Paul. Plank var optimist og trudde han forstod det som vart sagt, og svarte i hytt og ver. Språkforvirringa skapte komedie, og folk lo.

Etter ei natt søvn på låven gjorde karane seg klare for avmarsj. Husfaren kom ut og baud dei frukost, og beklaga på same tid at dei måtte sove på låven. Til det svarte Jens at det kunne han sagt før dei la seg kvelden før. Deretter vart det ein vennlegare tone frå bonden. Også her fekk dei reiseniste og påfyll i Plank sitt spann. Veien sørover var bar, så dei gjekk til fots. Tanken var å gå til Sørlandsbanen og ta toget. Fleire gonger stoppa bussen og sjåføren spurde om dei skulle stige på. «Vi har ikkje pengar», var svaret. «Har de vore med i krigen»? Når dei så svarte «Ja»!, sa sjåføren: «Hopp om bord»! Reisa ned Setesdalen veksla mellom fottur og busstransport. Rett som det var tok bussen stikkvegar, og dei gjekk av. Nokre gongar var dei heldige og fekk sitje på med lastebilar som skulle i same retning. Plank og Paul sat då i lastekarmen, Jens i førarhuset, han var offiser.

Vegane skilst

Omsider kom karane til Hynnekleiv på Sørlandsbanen, med lastebil. Sjåføren kom der med eit forslag. «Eg skal til Arendal, og der har Jens ei tante, så han kan sitje på hos meg. Dersom eg får primusen og kaffikjelen, skal eg betale togbilletten for Plank og Paul».

Dette vart godkjendt på stedet. Og på Hynnekleiv stasjon skildest dei frå Jens, den næraste overordna på «Schumann».

Toget som skulle gå, var alt gått. Billettøren gav dei lov å ligge i venteværelset om natta til neste avgang. Ein mann kom bort til Paul og spurde om han hadde vore med i krigen. Og han svarte i marinen. «Det er godt nok», sa mannen og gav han ti kroner.

«Stopp på den fyrste stasjonen som har mat. For de er vel svoltne no».

Dei hoppa av på fyrste stasjon og kjøpte smørbrød og nådde inn i vogna att før den kom i fart. Mannen som gav dei pengar var ein smøragent frå Stavanger.

Paul gjekk av toget i Oslo. Plank gjekk av på Skoppen, deretter drog han om Moss til Fredrikstad.

«Schumann» var ute av livet deira og mannskapet spreidde.

Fire unge menn, uten kjennskap til kvarandre vart plassert om bord i same båt.

Etter eit halvt år skildest vegane vidare i livet. Enno lever nokre som hugsar fire unge menn i marineuniform som kom til Hennøystranda med jolla si. Og bytte til seg færing og rodde ut fjorden i sivilt. Ein stille og solrik maidag i 1940.

