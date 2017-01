Fekk frivilligprisen for originalt dugnadsarbeid Frivilligprisen 2016 frå Sunnhordland prosti gjekk til byggjeleiar Per Bjørn Habbestad og dugnadsgjengen bak det nye soknehuset i Sveio. Prisen vart delt ut i Nysæter kyrkje søndag.

Frivilligprisen, eit diplom laga av Per Flatøy, vart delt ut under den årvisse nyttårsmottakinga i Sunnhordland prosti.

I grunngjevinga for tildelinga står det mellom anna at prisvinnaren får prisen for trufast, omfattande og kreativ teneste for å gjera verkeleg ein gammal draum.

Draumen var å få bygt eit eige soknehus i Sveio.

For å skaffa midlar vart mellom anna Gjenbruksløa i Førde opna etter ein idé frå eit liknande prosjekt i Etne, ein gjenbruksbutikk som har vorte særs populær og der midlane har gått til det nye soknehuset.

Det var ordførar i Sveio, Jorunn Skåden (Ap) som delte ut prisen saman med leiar i prostirådet Harald Rydland.

Byggjeleiar Per Bjørn Habbestad tok i mot det synlege beviset på Frivilligprisen, ein diplom laga av kunstnar Per Flatøy. Her saman med Sveio-ordførar Jorunn Skåden og prostileiar Harald Rydland. Foto: Sigrid T. Langøy.