205 såg Marcus & Martinus

Bømlo kulturhus ønskte velkommen med blinkande lys, ballongar og diskomusikk i samband med premiera på dokumentaren «Marcus & Martinus-Sammen om drømmen».

205 spente kinogjengarar tok turen til kulturhuset for å få med seg filmen om tenåringsidola fredag ettermiddag. Dei fleste av kinogjengarane var i alderen 6-14 år. I tillegg var det nokre foreldre som var med.

Det er nok ikkje kvar dag dei går for å sjå dokumentarfilm på kino. Dette blir gøy! Frå venstre: Erika Mæland (8), Mariell Rinne (8) og Leah Taranger (6). Foto: Håvard Hammarstrøm.

Veldig spente

Jenter og gutar hoppa opp og ned i takt med diskomusikken og kasta ballongar til kvarandre i foajéen før filmen tok til. Dei lét til å setja pris på at kulturhuset hadde laga ei fin ramme rundt premiereframsyninga.

Erika Mæland (8) seier ho elskar å gå på kino. Ho trur det kjem til å bli gøy å sjå Marcus og Martinus på det store lerretet. Jamaldrande Mariell Rinne er samd.

- Marcus og Martinus er kule! Og dei syng fint, seier ho. «Elektrisk» er hennar favorittlåt.

Det vart seld 205 billettar til premiereframsyninga på filmen om Marcus & Martinus i Bømlo kulturhus. Foto Håvard Hammarstrøm.

Søte og flinke

Fire ivrige tiåringar gjer seg også klare til å entre storsalen. Julie Innvær, Nora Grotle, Jenny Meling og Marie Vespestad fortel i munnen på kvarandre at dei gler seg til å sjå filmen. Julie seier ho tykkjer tvillingane er søte, medan Nora seier at ho likar musikken.

- Ja, dei lagar bra songar, seier Marie, medan Jenny nikkar.

- Dei er flinke, seier ho.

- Me set pris på at dei har laga ein film som me kan sjå, seier Nora.

Tre av dei har vore på konsert med Marcus & Martinus. Jenny fortel at ho skal på ny konsert i mars.