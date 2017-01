2.397 gjekk til julegudsteneste

Til saman var det 2.397 personar som gjekk til gudsteneste på julaftan i år.

Som vanleg var det flest kyrkjegjengarar i Bremnes kyrkje på julaftan. Nesten halvparten av alle kyrkjegjengarane i Bømlo sette seg i stolradene i denne kyrkja. 609 vitjande var til stades på den første gudstenesta, medan det var heilt fullt og 657 vitjande på den andre. Til saman var det 1.266 vitjande.

536 på Moster

Også gudstenestene i Moster kyrkje var godt besøkte på julaftan. Her var det 536 personar julaftan. Den andre av dei to gudstenestene var klart best besøkt. Då sat 349 vitjande i kyrkja. På den første gudstenesta var det 187 vitjande. Bømlo kyrkje registrerte heile 325 vitjande 24. desember. Lykling kyrkje var fullsett med 200 vitjande, medan det i Espevær var 70 personar som gjekk til gudsteneste.

317 på juledagane

Det var i alt fire gudstenester på juledagane i kommunen vår i år. Til saman var det 317 personar Best besøkt var gudstenesta i Bremnes kyrkje første juledag. Då var det 145 personar som gjekk til kyrkje. I Moster kyrkje var det 95 vitjande same dag. På dei to gudstenestene andre juledag var det 47 personar som tok turen til Bømlo kyrkje, medan 30 personar var til stades på gudstenesta i Lykling kyrkje.