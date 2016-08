35 åring gripen av politiet

Ein 35 år gammal mann vart onsdag gripen av politiet. Han blir sikta for brot på narkotikalovgjevinga.

Som Bømlo-nytt fortalde tidlegare i dag vart ein rusa 37 år gammal mann på moped stogga av politiet på Bømlo tysdag kveld. Han ville bli framstilt for blodprøve, og han hadde mindre mengder narkotika på seg. Politiet fortalde på Twitter at mannen ville bli meld for tilhøvet.

Ny pågriping

Etter denne episoden fatta politiet mistanke til ein 35 år gammal mann i Rubbestadneset. Han vart gripen onsdag med om lag 25 gram amfetamin. Ved politiet sin operasjonssentral i Haugesund får Bømlo-nytt opplyst at politiet ser dei to sakene i samanheng. 35-åringen skulle etter planen avhøyrast i løpet av dagen onsdag.