941 bømlabåtar i småbåtregisteret

Det er i alt 941 båtar heimehøyrande i Bømlo som er registrerte i småbåtregisteret til Redningsselskapet. Registrering er frivillig, men no kjem det forslag om eit obligatorisk og gebyrfinansiert småbåtregister.

Tala som Bømlo-nytt har innhenta frå Redningsselskapet syner at den største gruppa småbåtar som er registrerte i småbåtregisteret er på mellom 15 og 18 fot. Det er 222 båtar av denne storleiken registrert, men det er registrert båtar heilt ned i 0-3 fot og opp til 45-48 fot.

Tok over i 2005

Småbåtregisteret til Redningsselskapet er det største registeret i Noreg for fritidsbåtar opptil 15 meter. Tidlegare var det Tollvesenet som hadde ansvaret for drift av registeret, men Redningsselskapet tok over ansvaret i 2005.

I småbåtregisteret står det relevant informasjon båt, motor og båteigar. Hovudredningssentralane, Redningsselskapet, Havnevesenet og forsikringsselskap har tilgang til informasjonen i registeret. Småbåtregisteret blir mellom anna sett på som ein viktig reiskap i samband med søk og redning til sjøs.

Fleire fordelar

Registrering i småbåtregisteret har vore frivillig sidan Tollvesenet avvikla sitt register, men mange forsikringsselskap krev likevel at båten er registrert i eit småbåtregister for å gje forsikring.

Å ha båten registrert i småbåtregisteret gjer at det enklare å dokumentere kven som er eigar av båten, både ved eit tjuveri og ved eit eventuelt sal.

I år er det 154.000 båtar registrerte i småbåtregisteret. Kor mange småbåtar som ikkje er registrerte er vanskeleg å talfeste, men det kan dreie seg om nær halvparten av alle småbåtar.

Det blir eit problem når båtar blir dumpa i naturen eller rotnar på rot.

Nytt gebyr

Klima- og miljødepartementet har tinga ei utgreiing om korleis ein kan komme problemet med dumping av fritidsbåtar til livs. Det er Miljødirektoratet som har gjennomført utgreiinga på vegner av departementet. Mellom anna vart vrakpant vurdert, men konklusjonen var at dette ville bli for kostbart for dei som kjøpet båt.

I rapporten, som vart lagt fram nyleg, føreslår direktoratet i staden eit obligatorisk og gebyrfinansiert småbåtregister. Eit årleg gebyr kan finansiere eit retursystem der båteigar kan levere inn båten gratis til avfallshandsaming.

500 kroner

Kor stort gebyr må båteigarane så betale dersom det obligatoriske registeret blir innført? Direktoratet ser føre seg ei gradering av gebyret, alt ut frå kor stor båten er og kor mange båtar som blir kasserte i løpet av eit år. Direktoratet ser føre seg at det kan koste småbåteigarane mellom 100 og 500 kroner i året å vera registrert i det obligatoriske småbåtregisteret.

Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet meiner dette vil vera ei god løysing.

- Då blir prinsippet om at ureinar skal betale etterlevd. Samstundes blir kostnaden ved avfallshandsaminga delt på mange eigarar og igjennom heile livsløpet til båten, seier ho..

Direktøren trur det blir mindre freistande å dumpe båten i naturen, og at ei slik ordning vil lokke fleire til å levere inn båten på eigna stad.

Dersom det gebyrfinansierte og obligatoriske småbåtregisteret blir innført vil det i så fall bli det første retursystemet for småbåtar i sitt slag i heile verda.

Båtar i småbåtregisteret

Det er registrert 941 båtar heimehøyrande i Bømlo i småbåtregisteret til Redningsselskapet. Dei fordelar seg som følgjer:

0-3 fot: 2

6-9 fot: 3

9-12 fot: 25

12-15 fot: 151

15-18 fot: 222

18-21 fot: 134

21-24 fot: 109

24-27 fot: 120

27-30 fot: 81

30-33 fot: 49

33-36 fot: 13

36-39 fot: 12

39-42 fot: 12

42-45 fot: 3

45-48 fot: 5