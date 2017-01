Arbeidsplassar i sjømatnæringa

I avisa i dag kan du lesa om Jan Peder Torkelsen på Sæverudsøy som no vert pensjonist etter å ha fiska krabbe i kring 60 år. Kring tre millionar krabbar har han henta opp frå sjøen, og trufast levert til Havn Produkter i Koløyholmen som har foredla krabben og selt dei fylte krabbeskala vidare til lokale butikkar. Han har dermed vore med og halde tre arbeidsplassar i gang i Koløyholmen gjennom fiskeria sine. Torkelsen og Havn produkter har hatt gjensidig nytte av kvarandre alle desse åra. For hadde ikkje Torkelsen hatt ein plass å levera krabben relativt nært, så hadde han måtta finna noko anna å gjera. Og hadde ikkje fiskeribedrifta fått råstoff, så hadde dei måtta lagt ned.

Ein annan stad i avisa les me at sjømatorganisasjonane no har sendt eit brev til styremaktene der dei ber om at det vert la til rette for sjømatarbeidsplassar i Noreg. Det støttar me heilt og fullt. Det er ille at store deler av fisken som vert teken opp av norske fiskefartøy, ikkje ein gong ser heimlege strender før han vert foredla, men send direkte til utlandet. Ja, til og med heilt til Kina sender dei fisk til foredling før han vender nasen heim til våre kjøle- og frysediskar.

To store fiskeforedlingsbedrifter i kommunen, som gjennom åra har bygt seg opp til å bli store både i nasjonal og internasjonal samanheng, har vist at det er mogeleg å satsa på norske arbeidsplassar i denne bransjen. For fem-seks tiår sidan var det fiskemottak langs heile norskekysten. Mottak der fiskeflåten kunne levera alt frå såkalla skittfisk (tobis og kolmule) til fiskemjøl og olje, og til vanleg matfisk som vart teken hand om og foredla på finaste måte og send vidare ut til forbrukarane.

I dag vil ungdommen tilbake til fiskeria. Hardt arbeid, men gode pengar å tena. I dag har dei fleste fiskarane friordningar som andre sjøfolk, og fartøya er moderniserte. Det skulle vera mogeleg å leggja til rette for at fiskeria kunne generera langt fleire arbeidsplassar langs kysten enn det som er fakta i dag. Sjømatorganisasjonane anslår at 20.000 arbeidsplassar i EU byggjer på norske fiskeressursar. Det går ikkje an! Me treng dei sårt sjølv, særleg her på Sørvestlandet!