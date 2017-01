Torsdag kveld var den italienske dokumentarfilmen «Havet brenner» sett opp på Bømlo kino i kulturhuset. Det vart ei sterk og vond oppleving. Dokumentaren hadde ingen forteljar, bileta var forteljar god nok. Me fekk følgja det daglege livet på øya Lampedusa, særleg ungguten Samuele og hans kvardag. Parallelt følgde me den italienske redningstenesta på jobb i Middelhavet for å berga båtflyktningar som kom frå Libya. Det er ikkje naudsynt å forklara nærare kva tilhøve flyktningane reiste under, me har alle sett bileta og høyrt gråten og ropa gjennom tallause nyhendereportasjar i alle kanalar og i alle aviser. Me går ikkje heim frå ei slik kinoframsyning upåverka.

Det står stor respekt av redningsmannskapa som bergar desse redselsslagne menneska frå drukningsdøden i Middelhavet. Både italienske og mannskap frå andre nasjonalitetar. Ved årsskiftet vart dei to norske fartøya, supplyskipet «Siem Pilot» og redningsskøyta «Peter Henry von Koss» kåra som Årets namn i VG etter redningsinnsatsen i Middelhavet. Til saman har dei berga 35.023 personar frå havet. Ubegripelege 28.827 personar, barn, kvinner og menn, unge og eldre, er tekne om bord i «Siem Pilot», medan redningsskøyta, ho er ikkje så fysisk stor, har teke om bord 4272 personar, og taua 1924 personar til lands i farkostane dei vart funne i.

264 nordmenn har gjort teneste om bord på dei to fartøya. Me veit at også bømlingar har delteke i desse redningsoperasjonane. Me har djup respekt for den jobben dei har gjort. Å redda menneskeliv er noko av det største ein kan vera med på.

Mitt skip er lasta med ... var ein ordleik me brukte på lange bilturar før i tida, han blir gjerne brukt framleis for det eg veit. NRK-profil Leo Ajkic, sjølv flyktning frå Bosnia-Hercegovina, var med «Siem Pilot» på oppdrag i ein episode av dokumentarprogrammet «Flukt» nyleg. Eit skip lasta med over 500 hundre skjebnar, som han uttrykte det. Han var oppteken både av skjebnen dei kom frå og kva dei flykta til. Men det aller viktigaste er uansett å berga livet. At redningsmannskapa vert kåra til Årets namn er det minste dei fortener!