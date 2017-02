Atheno-kurs for bømlingar med gode idear

Sit du på ein idé du ynskjer å realisere? Atheno arrangerer no StartOpp-kurs for etablerarar og gründerar i samarbeid med Bømlo kommune.

For andre år på rad vert det arrangert StartOpp-kurs for etablerarar på Bømlo.

- Me ynskjer å møte folk som har planar, idear og draumar om å starte eigen verksemd. StartOpp-kurset tek i korte trekk for seg nyttige ting å tenke på fram mot etablering av ei bedrift, skriv rådgjevar i Atheno, Ole Jacob Eide i ei pressemelding om kurset.

Arbeid i grupper

På kurset ser ein også på korleis ein i praksis kan arbeide med å utvikle ein idé i saman.

- I desse oppgåvene ser me på korleis ein kan lage ein oversiktleg og nyttig forretningsmodell knytt til ei fiktiv oppgåve. Dette er ein type oppgåve som me har veldig god erfaring med å bruke. Det krev ingen forkunnskapar for å bli med å løyse oppgåvene og det ein morosam måte å arbeide på, seier kurshaldar og rådgjevar i Atheno, Nina Østensjø Borrevik.

Møte med ein gründer

For dei som deltek blir det også høve til å møte ein gründer som har tatt steget og starta for seg sjølv.

- Me er veldig glade for at gullsmed Astrid Farestveit Gane blir med oss på kurskvelden. Ho starta ein heilt ny og litt annleis gullsmedbutikk på Sortland i 2016. Me er heilt sikre på at mange vil kunne få nyttige tips av Astrid, og bli inspirert av det ho har fått til, seier Eide.

Kurset krev påmelding men er gratis for alle som ynskjer å delta. Det er plass til 20 deltakarar, og det er «først til mølla-prinsippet» som gjeld, heiter det i pressemeldinga.