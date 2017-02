Åtvarar mot virus

Ein falsk epost frå Telenor spreier seg no med rekordfart. Den må ikkje opnast!

I dag har det dukka opp eit epostvirus, der avsendaren utgjev seg for å vera Telenor.

Dersom du klikkar på llenka i eposten, kan alle filene du har tilgang til bli krypterte og låste. Dersom du får ein slik epost, må du sletta han med ein gong, åtvarar datafolket.

Dei minner i tillegg om at me må vera ekstra på vakt når me opnar lenkjer til nettsider og vedlegg i epostar. Du bør vera 100 prosent sikker på at innhaldet er ekte og at det er frå nokon du kjenner før du opnar.