Aukar lånegarantien til Bømlopakken

Medlemene i Hordaland fylkesting vedtok i sommar å auka lånegarantien til Bømlopakken. Sjølvskuldnargarantien for Bømlo Vegselskap AS er no sett til inntil 600 millionar kroner.

Grunnen til at fylkeskommunen no har auka lånegarantien til Bømnlopakken, er at utbygginga av vegprosjektet er i god framdrift og at bompengeselskapet både i inneverande år og i 2017 må auka sitt låneopptak til oppunder 600 millionar kroner. Garantien fylkeskommunen no stiller opp med, dekkjer denne summen, i tillegg til 10 prosent av ei til kvar tid gjeldande hovudstol til dekking av renter og omkostningar, heiter det i fylkestingsvedtaket.

Garantiansvaret gjeld fram til utgangen av 2030.

Før vedtaket i sommar, har fylkeskommunen garantert for eit lån på inntil 350 millionar kroner til vegprosjektet. Denne garantien var gjeldande frå 2009.

Då fylkestinget handsama saka, skjedde dette utan deltaking av Anne Beth Njærheim (V) og Kjetil Hestad (Ap). Begge reiste spørsmål om dei var ugilde av di dei sit i styret for Bømlo Vegselskap. Geir Angeltveit (V) stilte også spørsmål om eigen gildskap då han har møtt som varamedlem til styret i bompengeselskapet. Fylkestinget vedtok difor at dei tre var ugilde då sjølvskuldnargarantien var oppe til avgjerd.

Vedtaket om lånegaranti var samrøystes i fylkestinget, men i fylkesutvalet sette Tom Sverre Tomren (MDG) fram forslag om ikkje å auka låne-garantien grunna stor gjeldsgrad for fylkeskommunen. Der fekk forslaget berre hans røyst.