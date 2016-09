Bedehusfeiring for 100

Bømlo Bedehus i Langevåg hadde søndag opningsfest for å feira det nye, fine kjøkenet og den nye parkeringsplassen som er laga til ved bygget.

Som vanleg stilte bygdafolket i Langevåg opp mannsterke då det var klart for feiring på bedehuset. Over hundre personar ville vera med på opningsfesten.

Korsong på Bømlo bedehus. Bømlo Musikklag var med.

Mange å takka

Festen var i grunnen ein takkefest for alle dei som hadde bidrege på ulikt vis, slik at utvidingane kunne realiserast.

Celius Eidesvik leia arrangementet, og da han innleia takka han både dugnadsfolk, dei som hadde bidrege økonomisk og dei som hadde frigjort areal til utvidinga. Han takka også handverkarar og entreprenørar, og som han sjølv sa:

- Ingen nemnd, ingen gløymd.

Ungdoms- og barnekoret Joy i aksjon.

Vart heidra

Eidesvik ville likevel trekka fram to heilt spesielle bidragsytarar, Sten Arne Lønning og Normann Larsen. Dei hadde vore byggjeleiarar, og hadde sytt for at prosjektet vart vellukka på alle måtar.

Larsen og Lønning fekk kvar si velfortente gåve frå bedehusstyret.

Nytt og flott kjøken på Bømlo bedehus.

Fantastisk fest

Hildegunn Hovland haldt ein fin andakt, og både Bømlo Musikklag og ungdomskoret «Joy» underheldt med vakker korsong. Olga Kårbø informerte om økonomien i prosjektet. Dei frammøtte fekk ikkje berre takk i munnleg form. Det var dekka til ein fantastisk fest med både bugnande koldt- og kakebord.