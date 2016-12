Ber folk halde seg heime

Stormen «Urd» merkast godt i dag, og Statens vegvesen melder om mange stengte fjellovergangar. Vegvesenet ber alle som ikkje må ut i dag om å halde seg heime. Finnås Kraftlag var måndag føremiddag ute og retta feil i straumnettet.

Meteorologisk institutt gjekk i går ut med ekstremvêrvarsel. Det er meld opp i sterk storm med orkan i kasta, høge bølgjer og høg vannstand. Politiet har gått ut med åtvaring om å sikre lause gjenstandar rundt hus og heim og sørgje for at båtar er godt fortøydde. Statens vegvesen sende måndag føremiddag ut ei pressemelding der dei ber alle som ikkje absolutt må ut i dag om å halde seg heime. Ei rekkje ferjesamband er instilte, og ei rekkje fjellovergangar er stengte.



Kolonnekøyring på to fjellovergangar



- I føremiddag er det berre Filefjellet og Hemsedalsfjellet som er opne mellom aust og vest. På begge desse fjellovergangane er det kolonnekøyring. For Statens vegvesen er det viktig at folk reiser trygt. Difor ynskjer vi minst mogleg trafikk på vegane når uvêret «Urd» står på. De som av ein eller annan grunn må ut og køyre: Hugs å sjekke yr.no og vegmeldingane før du reiser. Er det kolonnekøyring kan det lønne seg å velje ein annan veg, heiter det i pressemeldinga.



Mellom ferjesambanda som er instilte er E39 Arsvågen-Mortavika. Vegvesenet opplyser at fleire ferjessamband kan bli stengte på kort varsel.



Bølgjer langt opp på land



Politiet ber alle vera ekstra på vakt i dag.



- Det vert spesielt oppmoda om at entreprenørar, byggmeistrar og andre som har stillas ståande oppe sjekkar at desse er tilstrekkeleg sikra for uveret, skriv Sør-Vest politidistrikt i ei pressemelding, og legg til:



- Det er meldt om høge bølger langs kysten, og politiet minner om at bølgene kan slå langt inn over land og at det kan vere farleg å bevege seg for nær. Det kan også hende det er ein god ide å unngå turar i høgfjellet.



Tips frå forsikringsselskapa



Fleire forsikringsselskap oppmodar no kundane sine om å sikre eigedelane før stormen slår inn for alvor. Pass på at lause gjenstandar som utemøblar, trampoliner og bosspann blir sette inn eller sikra godt. Gjensidige ber kundane sine tenkje over kor dei har parkert bilane sine. Tryg ber dei som har trampoliner om å demontere desse, eller i det minste ta av duken.



- Ikkje leik stormturist, hald deg innendørs, oppmodar kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg.



Kan bli utan straum





Det kan vera ein fordel å bu seg på at straumen går. Finnås Kraftlag melder at det alt har vore straumbrot på strekninga Djupadalen-Goddo. Her skal feilen no vera retta og straumen tilbake. Kraftlaget er i beredskap og har mannskap som står klar til å rykkje ut om straumen går.



- Har du alternative oppvarmingskjelder til straum, er det lurt å sjekke at desse er klare til bruk. Det er også lurt å finne fram lommelykt, stearinlys og lade opp mobiltelefonar og anna elektronisk utstyr. Ved eventuelle straumbrot kan du halde deg oppdatert på Facebook eller her på heimesida vår, skriv Finnås Kraftlag på heimesida.



Manglande telefondekning



Stormen kan også gjera skade på telekommunikasjonsutstyr, og om det blir straumbrot kan også mobildekninga bli borte.



- Me er budde på at uvêret kan påverke og skade våre installasjonar, og har difor ekstra beredskap både hos oss sjølve og entreprenørane våre, seier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge. Han seier Telenor har gode rutinar på å sjekke beredskapslagre for reservedelar når det er meld ekstremvêr. Amundsen ber folk vera budde på at uvêret kan slå ut straum- og teleinstallasjonar.



- Folk må også vera budde på at eventuelt rettearbeid vil kunne ta tid, då tryggleiken til folk og entreprenørar alltid vil ha høgast prioritet.



Ved feilsituasjoner hvor mobil- eller fastnettet blir utilgjengelig kan kunder forsøke følgende:

. I nødsituasjoner kan man ta ut SIM-kort eller omstarte mobiltelefonen uten å taste PIN-kode. Mobilen vil da automatisk søke etter andre nett som kan være operative i området - slik at man kan ringe 112. For at dette skal fungere må annet nett være tilgjengelig.

. Der telefoni er berørt, men ikke bredbånd så kan man kommunisere over internett, via mail, chat, Facebook, Facetime, Skype eller lignende. Det kan være lurt å avtale alternativ kommunikasjonskanal med familie og venner før en feilsituasjon eventuelt oppstår.

. Dersom du har et trådløst nett hjemme som virker og mobilnettet er nede kan mange nå ringe også via sitt trådløse nett om mobilnettet skulle falle ut lokalt.

. Har du kun fasttelefon kan du orientere deg om hvem som har mobiltelefon i området hvor du bor.

. Har du kun mobiltelefon kan du orientere deg om hvem som har fasttelefon i området hvor du bor.

. Si fra til venner eller familie dersom du beveger deg inn i områder uten dekning.

. Dersom du ikke har dekning der du befinner deg, kan du i enkelte tilfeller ved å forflytte deg til andre områder kunne finne dekning i nærheten.

. Det kan også være lurt å ha oppladet mobil og lommelykt tilgjengelig om strømmen skulle forsvinne



(Kjelde: Telenor)