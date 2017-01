Bertelsen & Garpestad billegast på Løvegapet-Tjong

Rett før jul vart det klart at Bertelsen & Garpestad AS leverte inn lågaste anbod på bømlapakkeprosjektet Løvegapet-Tjong. Vegprosjektet får ein byggjekostnad på nær 42 millionar kroner.

- Kontrakten er ikkje formelt tildelt enno, seier prosjektleiar for Bømlopakken i Statens vegvesen, Bernt Herland, til Bømlo-nytt.

Han opplyser at klagefristen på kontraktstildelinga går ut måndag 16.januar kl 12.00. Då vil det ha gått 10 dagar sidan vegvesenet informerte alle tilbydarane om kven som har fått jobben.

- Dersom ingen klager på tildelinga vert det skrive kontrakt med Bertelsen & Garpestad snarast, og det seinast innan 25.januar, fortel Herland.

Bernt Herland, Statens vegvesen, ser fram til at det snart blir anleggstart på nye fv 541 frå Tjong bedehus til Løvegapet, sør for Vika. Foto: Nils-Tore Sele

Delvis gang- og sykkelveg

Løvegapet-Tjong er eit bømlapakkeprosjekt med ei lengd på 1.800 meter. Vegen skal ha ei breidde på totalt 7,5 meter, vegskuldrar medrekna. Over 200 meter av strekninga, forbi Vika, vert det også laga gang og sykkelveg. 300 meter av den noverande vegen vert også utbetra i samband med anleggsarbeidet som skal gå føre seg.

Det høyrer også med at det langs vegprosjektet skal leggjast ned 700 meter kabel for veglys, medan Finnås kraftlag nyttar sjansen og legg ned kablar for straum og breiband på totalt ei lengde på 2400 meter.

Mykje berg vert også sprengt vekk i samband med at det blir bygd ny fylkesveg 541 forbi Vika. 112.000 kubikkmeter stein vert sprengt vekk, og det skal gravast vekk 50.000 kubikkmeter med jord og myrmasse i den nye vegtraséen, som går aust for eksisterande veg gjennom Vika.

Sju leverte anbod

Entreprenøren har frist på seg til midtvegs i november i år med å gjera seg ferdig med vegbygginga.

- Eigentleg hadde me sett 1.november som frist for ferdig anlegg, men me ligg no ti dagar etter det tidsskjemaet me eigentleg hadde sett opp. Det kjem seg av at me fekk utsett vedståingsfristen på denne jobben noko, seier Herland.

Det kom inn totalt sju anbod på bygging av dette bømlapakkeprosjektet. Bertelsen & Garpestad AS vann konkurransen med 41,9 millionar kroner for jobben, medan Vassbakk & Stol AS leverte inn eit anbod på 43,93 millionar kroner for vegbygginga, følgd av Contexo med 49,7 millionar kroner, Risa med 52,87 millionar kroner før Bjelland & Birkeland Anlegg med 53,50 millionar. Dei to siste som leverte inn priskalkyle, låg over 60 milllionar kroner for jobben.

- Me er godt nøgd både med talet tilbydarar og ikkje minst prisen. Fleire av tilbydarane låg ikkje så langt frå kvarandre i pris, medan prisane frå nokre av dei var heilt på viddene dyrt. Det var eit stort sprik mellom dei billegaste og dyraste, seier Herland.

Tek med seg siste etappe

Han fortel at vegvesenet har kontrollrekna på billegaste anbod og at det ser bra ut.

- Så lenge entreprenørane er kvalifiserte og me finn at alle formalitetar er i orden med drift og godkjenningar, så er det alltid selskapet med det billegaste anbodet som vinn, understrekar Herland.

Det høyrer også med at entreprenøren som har levert inn lågaste anbod er same selskapet som bygde prosjektet Grutle-Tjong langs fv 541. Brakkeriggen Bertelsen & Garpestad AS sette opp ved Tjong bedehus har sidan vegen opna i fjor vår stått klar i påvente av at firmaet kunne vinna denne vegkontrakten også.