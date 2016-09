Bjørn Asle Teige held koken

LILLEHAMMER: Det er få bømlingar som har lagt igjen like mykje svette og energi i Birkebeinerrittet-traseen som Bjørn Asle Teige har gjort. 54-åringen fullførte i helga det lengste og største terrengsykkelrittet i verda for åttande gang.

- Det er vel rett å seie at det for lengst har blitt ein tradisjon at eg den siste helga i august set kursen mot Rena for å delta i dette flotte rittet. Eg har seks startar på rad no og har forhåpningar om å med meg minst to til før eg tar ei vurdering på om eg skal fortsetje. Det kan godt hende det blir konklusjonen ettersom det er fint å ha eit treningsmål. Det var for så vidt det som var starten ettersom eg trong motivasjon for å halde treninga i gang gjennom vinterhalvåret, seier han.

Teige hadde kanskje ikke sett for seg at det skulle bli så mange startar då han sette seg på sykkelen og gjorde unna jomfruturen mellom Rena og Lillehammer. Den spreke syklisten frå Rubbestadneset lét seg allerede det første året imponere over den flotte naturen og stemninga langs løypa. Han synest det er stort at det langs det meste av løypa står folk og heiar på syklistane. Spesielt mange skodelystne er det dei åra det er fint vêr.

Publikum møter opp

- Publikum møter opp uansett om det er sol eller regn. Men det er naturligvis flest når det er oppholdsvêr. Eg hadde kjensla av at det var ekstra mange som hadde tatt seg ut i terrenget denne gongen, det var reine Tour de France-stemninga då me passerte på Sjusjøen. Det er lett å gløyme at du er sliten i det øyeblikket du kjem dit og får auge på dei store folkemengdene, sa Teige som er meir oppteken av å ha ein fin tur enn å klare merkekravet.

Bjørn Asle Teige hadde vore ute i 4 timer og 20 minutt då dei knappe ni mila var unnagjort og han var framme ved Håkon og Kristins Hall på Lillehammer. Ein av dei lokale syklistane veit at merket er innan rekkevidde dersom han legg ned litt meir trening. For det skal ikkje syklast så mange sekund raskare på kvar kilometer for at han er i mål før merkekravet går ut. Men Teige er opptatt av å gjere andre ting om sommaren og hausten enn å sitje på sykkelsetet.

Sykla i Italia

- Eg ønskjer som sagt å bruke energi på ein del andre ting. Dermed kjem ofte syklinga i andre rekkje. Eg tar ikkje dette meir seriøst enn at eg trenar når eg har tid og lyst. Det er gjerne slik at det er lettare å setje av tid om vinteren og våren enn omm sommaren. Nordsjørittet og nokre andre lokale ritt prøver eg å få med meg. Førstkomande laurdag har eg tenkt å avslutte rittsesongen med å delta i eit 110-kilometer langt ritt i Stavanger- og Jæren-området.

- Kva er så spesielt med Birkebeinerrittet ettersom du vender tilbake kvart år?

- Det er heile totalopplevinga som gjer Birken så unikt. Det at det er så mange med, naturen og det livet og den stemninga som er langs løypa og i start- og målområdet. Både dei som syklar på under tre timar og dei som brukar dobbelt så lang tid har nokon å bryne seg på ettersom det er syklistar på dei aller fleste nivå i dette rittet, sier Teige som også har vore i Italia og sykla fleire gonger. Det er ei såpass stor oppleving at det fort kan bli fleire sykkelferiar i spaghettilandet.

Av: Svein Halvor Moe