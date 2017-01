Blir trygg i kajakken

Mange kjøper seg kajakk og legg ut på padletur utan å vita kva dei skal gjera om uhellet er ute. No arrangerer padleklubben bassengkurs som vil gjera padlarane tryggare på tur.

Ute er det snøkvitt og bikkjekaldt. Kontrasten til den tropisk gode varmen inne i bassengbygget ved Rubbestadneset skule, er stor.

Der er det 34 grader i vatnet, nett slik det skal vera i eit rehabiliteringsbasseng. Slik er alt som vanleg. Det uvanlege denne kvelden er at fleire kajakkar i friske fargar flyt rundt på vatnet. Rundt farkostane er aktiviteten stor. Sunnhordland padleklubb arrangerer nemleg kurs for padlarar. Det handlar om å trena opp basisdugleiken, læra seg å rulla rundt med kajakk, trena på kva ein må kunna om kajakken veltar, og å kunna ta seg inn og ut av ein kajakk medan du som padlar er ute i det flytande element.

Arne Haugland frå Stord var i kajakk for første gong under kajakkurset i Rubbestadneset sist fredag.

Byrja med det grunnleggjande

Ein av dei som var med på kurset i Rubbestadneset denne fredagskvelden var Arne Haugland frå Stord.

Han har rorbu i Håvik, og til våren er det meininga at kajakken han kjøpte i haust skal ut på padleturar i det flotte fjordlandskapet der.

- I kveld er faktisk første gongen eg prøver meg i kajakk. Eg tenkte dette kurset ville vera nyttig å få med seg. Slikt som dette er det kjekt å ha kunne trent på før eg legg utpå i kajakken, seier Haugland og fortel at interessa hans for kajakk vart vekt for eitt og eit halvt år sidan då Bakke lanserte si kajakkbok og det vart arrangert kajakkdag ved kulturhuset i Svortland sentrum.

- Då fatta eg interesse, det såg så kjekt ut, så i haust kjøpte eg meg kajakk, seier stordabuen før han går i gang med meir trening på å bli kjent med å sitja i kajakk og kva det inneber å handtera denne på ein trygg måte.

Kajakkurs i bassenget på Rubbestadnes skule. Per Norman Grindheim og Rune Aga hjelper Arne Haugland med å bli kjent med å handtera kajakk.

Nyttig for alle padlarar

- Det er lettare å læra dette her inne, enn om uhellet skulle skje viss du er ute på ein padletur. Det er mange som burde vore med på desse kursa før dei set seg i kajakkane og padlar i veg. Mange gjer det nemleg utan å kunna så mykje om å handtera ein kajakk om uhellet er ute og du hamnar i sjøen. Alle som har opplevd noko slikt, veit at det ikkje er lett å komma seg opp i kajakken igjen, seier kurshaldar og padleentusiast Finn Bakke til meg.

- Og for dei som veit kva dei skal gjera og er røynde padlarar, så er det alltid nyttig med ei oppfrisking. Dette er trening for alle som padlar. Kurset er nyttig om så du har lagt bak deg tusen kilometer i kajakken, understrekar Bakke.

Padleklubben er nemleg overtydd om at det er for mange som padlar på havet med for lite kunnskap og trening i å berga seg om noko skulle henda.

- Me trur at denne treninga og leiken i bassenget vil motivera til å ha tryggleik under padlinga, og ta dette meir på alvor, seier Bakke.

Finn Bakke var instruktør ved kajakkurset i bassenget ved Rubbestadnes skule.

- Ingen må komma til skade

- Det er mange som er ute og padlar i det fantastiske padleriket vårt rundt Bømlo og målet er at ingen av dei skal komma til skade når det er ute på tur, seier han.

Finn Bakke, som også er kassererar i padleklubben, fortel at dei har leigt bassenget ved Rubbestadneset skule i eit par timar kvar fredagskveld fram mot vinterferien. Kursa på Bømlo er ein avleggjar av padlekursa som Sunnhordland Padleklubb har arrangert på Rimbareid skule i eit par år no.

- Kurskveldane er opne for alle som padlar her på Bømlo, ikkje berre medlemer i padleklubben, seier Bakke.