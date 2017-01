Bømlabedrift opnar salskontor i Kina

Matre Maskin AS satsar i den kinesiske marknaden og opnar nytt salskontor.

Dette opplyser administrerande direktør Torleiv Fylkesnes til Bømlo-nytt. Verksemda i Brubakken opererer i ein internasjonal marknad, og eksporten aukar. I dag går om lag 60 prosent av det verksemda produserer til utlandet. Kina er ein viktig marknad for Matre Maskin, og verksemda etablerer difor kontor i Shanghai. Kontoret opnar 15. februar.

Ein tilsett

Kontoret i Kina vil ved oppstart ha ein tilsett seljar som er kinesar. Å ha fast representasjon i Shanghai, med ein seljar som kjenner kulturen og språket, er ein stor fordel, meiner direktøren. Kontoret vil halde til i eit kontorfellesskap med ei anna norsk verksemd i storbyen. Ifølgje Store norske leksikon vart det over 23,7 millionar innbyggjarar i storbyområdet Shanghai i 2015. Byen har dermed fleire innbyggjarar enn Beijing.

Klima for handel

- Me leverer både til kinesiske verft, marine- og offshoremarknaden, og til innlandsmarknaden i Kina. Me har alt arbeidd i regionen i lang tid. Det er veldig spennande for oss å kunne etablere eit eige kontor der, seier Fylkesnes. I første omgang blir det altså ein seljar på kontoret.

- Norske styresmakter har arbeidd aktivt for å normalisere tilhøvet mellom Noreg og Kina. Har dette noko å seie for at de etablerer kontor i Shanghai?

- Det er ein fordel for oss, men ikkje avgjerande for at me etablerer kontor der. Me har arbeidd i Kina i mange år. At styresmaktene jobbar for betre handelsvilkår mellom Noreg og Kina er sjølvsagt ikkje negativt for oss, svarer direktøren.

Krevjande prosess

Matre Maskin leverer både komplette brannsløkkjesystem og komponentar til denne typen utstyr i Kina.

- Det har vore ein spennande, men samstundes krevjande prosess å etablere kontor i Shanghai. I denne prosessen var me også i Kina i fjor haust. Det er mykje byråkrati å gå igjennom for å kunne etablere kontor der borte, men me har hatt veldig gode hjelparar undervegs.

Vekt på HMT

Matre Maskin har store forventningar til at det nye kontoret skal føre til auka omsetnad. Fylkesnes seier det er eit stort potensial i den kinesiske marknaden som er vanskeleg å hente ut frå Noreg.

- Vil det nye kontoret dekkje ein større del av Asia?

- Nei, kontoret skal dekkje Kina. Det er eit stort land med ein betydeleg marknad, seier Fylkesnes. Han legg til at kundane i Kina stiller høge krav til tryggleik og kvalitet.