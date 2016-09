Bømlanæringslivet er provosert av fylkesrådmannen

Næringslivet på Bømlo reagerer sterkt på at fylkesrådmannen framleis tilrår nedlegging av Rubbestadnes vidaregåande skule.

- Til tross for at Rubbestadnes vidaregåande skule i år er kåra til Norges beste vidaregåande skule, vert han foreslått nedlagt. Vår bedrift er bygd opp med basis i lærlingar frå Rubbestadnes vidaregåande skule. Me har eit tett og godt samarbeid med skulen, og har sidan me vart etablert i 1984 tilsett over 200 lærlingar, seier Jakob Særstein, dagleg leiar i LOS Gruppen.

Han reagerer sterkt på at fylkesrådmannen i sitt framlegg til ny skulebruksplan for Hordaland fylkeskommune går inn for nedlegging av Rubbestadnes vidaregåande skule i 2022, og flytta elevane over til vidaregåande skule på Stord.

- Eg set mi lit til at fylkespolitikarane ser verdien av måten me jobbar på og vel ein meir framtidsretta veg enn den fylkesrådmannen har føreslege, seier elektro-gründeren.

Jan Lodden, viseadministrerande direktør i Eidesvik Offshore ASA, legg vekt på kor viktig den maritime utdanninga i Rubbestadneset er for det store reiarlaget. Arkivfoto: Nils-Tore Sele

- Skuffande

Etter at fylkesrådmannen offentleggjorde sitt framlegg til ny skulebruksplan, har ikkje reaksjonane lete venta på seg innan næringslivet i Bømlo.

Bømlo Næringsråd har no sendt ut ei pressemelding med sterke reaksjonar på nedleggingsframlegget, frå leiande aktørar innan næringslivet lokalt.

- Eit samla næringsliv på Bømlo og NCT Maritime CleanTech-klynga i Sunnhordland har vore veldig tydelege på verdien av læringsmiljøet og kompetansen ved denne skulen. Likevel vel fylkesrådmannen å tilrå nedlegging og flytting. Dette er særs skuffande, seier Torleif Stokke, dagleg leiar i Servogear.

- Me konkurrerer i ein internasjonal marknad og har behov for topp kvalifiserte fagfolk. Dette får me frå det unike multidisipline læringsmiljøet ved Rubbestadnes vidaregåande skule, legg han til.

Torleif Stokke, administrerande direktør i Servogear AS, synest framlegget til skulebrukplan frå fylkesrådmannen er skuffande. Arkivfoto: Nils-Tore Sele

- Uforståeleg

Ved Eidesvik Offshore ASA vert heller ikkje skulebruksplanframlegget teke mot med glede.

- Den maritime utdanninga på Rubbestadneset er viktig. Det er uforståeleg at fylkesadministrasjonen kan tilrå eit slikt forslag, seier viseadministrerande direktør ved reiarlaget, Jan Lodden.

- Eidesvik Offshore har gjennom mange år, i gode og vanskelege tider, teke imot utplasseringselevar og lærlingar frå Rubbestadnes vidaregåande skule, som ein del av selskapet sine strategiar for kompetansebygging og vekst.

Viser til Bømlomodellen

- Bømlomodellen for samarbeid mellom næringsliv og vidaregåande skule har fungert veldig godt, og er lagt merke til langt utanføre fylkesgrensene, seier Hans Petter Nesse, direktør for Service i Wärtsilä Norway AS.

- Den vidaregåande skulen på Rubbestadneset har utdanna store deler av våre fagfolk, og både er og har vore ein viktig rekrutteringsbase for kvalifisert personell, minner Nesse om.

Både næringsliv og utdanningsstad har drege vekslar på at dei er å sjå på som nære naboar med kort avstand til kvarandre.

- Nærleiken til, og samarbeidet med skulen er også særs viktig for den nye industriklynga og vidareutvikling av verksemdene i Rubbestadneset, understrekar Nesse.

Skal byggja framtidsskule

Styreleiar Simon Nesse Økland i Bømlo Næringsråd er ein av dei som denne våren og sommaren har brukt mykje tid på å kjempa for at Rubbestadnes vidaregåande skule ikkje skal leggjast ned. Økland er skuffa over fylkesrådmannen sitt framlegg.

- Næringslivet på Bømlo står samla om at me må ha ein vidaregåande skule på Bømlo. Denne skulen skal minst innehalda dagens studieretningar på Rubbestadnes vidaregåande skule og på Bømlo vidaregåande skule. Me får då eit sterkt, multidisplint fagmiljø og ein handterleg storleik på ein vidaregåande skule. Vårt mål er å vidareutvikla Bømlomodellen for å laga den type skule Norge treng i framtida, seier han.

Håpar på fylkespolitikarane

Olav Svendsen, konsernsjef i Bremnes Seashore, vonar no at fylkespolitikarane vil sjå fornuften i å ta vare på den vidaregåande utdanninga på Bømlo.

- Me har vore i kontakt med fylkesrådmannen heilt sidan i vår, då me vart klar over forslaget om å leggja ned Rubbestadnes vidaregåande skule og redusera tilbodet på Bømlo vidaregåande skule. Gjennom møter og høyringsuttale har me lytta til fylkeskommunen sine utfordringar og kommunisert våre synspunkt. Me er skuffa over at våre konstruktive forslag til læringsmiljø der elevane er meir ute i bedriftene ikkje er teken til følge. Men me har tillit til at fylkespolitikarane våre ynskjer å utvikla ein framtidsretta skule basert på godt samarbeid med næringslivet. Me er klar til finna gode løysningar i lag med dei, seier Svendsen.