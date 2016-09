Bømlanæringslivet villig til å bla opp for ny vidaregåande skule

Mange hundre millionar kroner i lokal kapital kan bli investert i å byggja ny vidaregåande skule på Bømlo, slik at den yrkesfaglege utdanninga blir berga.

Bedriftsleiarar på Bømlo viser fram finansiell satsingslyst overfor Hordaland fylkeskommune, og føresleg å byggja ein ny, felles vidaregåande skule der all vidaregåande utdanning på Bømlo vert samla. Skulebygget skal fylkeskommunen leiga av næringslivsaktørane. Næringslivsgruppa tilbyr også å kjøpa eit av dei gamle skulebygga frå fylkeskommunen, skriv Bergens Tidende.

Næringslivsaktørane, Bremnes Fryseri, LOS Gruppen og Matre Maskin mellom dei, er villige til å leggja fleire hundre millionar kroner på bordet for å unngå at den yrkesfaglege vidaregåande utdanninga forsvinn frå øya, seier dei til avisa.

- Det blir fort 300 millionar kroner, seier Jakob Særsten, administrerande direktør i LOS Gruppen.

- Det får bli det det blir, seier Olav Svendsen, administrerande direktør i Bremnes Fryseri.

Jakob Særsten meiner at ny vidaregåande skule fort kan kosta 300 millionar kroner. Arkivfoto: Håvard Hammarstrøm

Billigare å leiga

Per i dag er det elektrofag, mekaniske fag og maritime fag i Rubbestadneset. Ved Bømlo vidaregåande skule er det studieførebuande, helsefag og service og samferdsle. Alt skal samlast i ein ny skule. I tillegg er det eit sterkt ynskje frå næringslivet at det vert oppretta akvakulturutdanning ved den vidaregåande skulen.

Bedriftsleiarane meiner at fylket vil spara mykje pengar på å la næringslivet på Bømlo byggja ein ny vidaregåande skule. Dei peikar på at det vil vera gevinst i å sleppa å byggja ut den vidaregåande skulen på Stord for å ta mot elevar frå Bømlo. Engasjementet deira for den vidaregåande utdanninga på Rubbestadneset framleis må vera på Bømlo, botnar i at dei meiner det er uforståeleg at fylkeskommunen vil leggja ned ein skule som får toppkarakterar på alle plan og som nesten ikkje har elevfråfall. Nærleiken denne vidaregåande skulen har til mange av dei store bedriftene i kommunen, gjer at utdanningstilbodet er skreddarsydd bedriftene sitt behov for ny arbeidskraft. Det gjer at elevane lettare får seg lærlingplass seinare.

Olav Svendsen, Bremnes Seashore, er innstilt på å byggja ein vidaregåande skule med kvalitet. Foto: Nils-Tore Sele

Usikker på løysinga

- Den kulturen som er bygd opp her, klarar me ikkje å flytta, seier Torleiv Fylkesnes i Matre Maskin til avisa.

Opplæringsdirektør i Hordaland fylkeskommune, Svein Heggheim, seier at fylkesrådmannen sitt syn er at det er rimelegast at fylkeskommunen byggjer sine eigne skular. Han fortel til avisa at det ikkje er gratis for fylkeskommunen å leiga ein skule. Leigeprisen for ein slik skule på Bømlo er ikkje kjent. Det gjer at leiar for opplæringsutvalet i Hordaland fylkeskommune, Emil Gadolin (Ap), er usikker på løysinga som bømlanæringslivet skisserer, seier han til Bergens Tidende. Gadolin er heller ikkje samd i at Rubbestadnes vidaregåande skule vert lagt ned.

- Fylkesrådmannen føresleg ikkje å leggja ned miljøet og faga, men å flytta dei, seier politikaren i artikkelen.

Han er viss på at mykje av den gode utdanningskulturen som er utvikla i Rubbestadneset kan ein greia å halda på om utdanningstilbodet blir flytta.