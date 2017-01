Bømling forsterkar Oslo-lag i Riga

Lennart Andal, snart 15, får ei oppleving utanom det vanlege denne helga. Den talentfulle BIL-midtstopparen skal til Latvia.

- Eg skal vera med Holmen IF frå Oslo sitt G15-lag. Dei reiser på Riga cup, ein stor cup for europeiske akademilag, seier den talentfulle midtstopparen som er med på BIL sitt G16-lag og som hospiterer på a-lagstreningane til BIL.



- Kva er det som gjer at du reiser på cup med eit lag frå Oslo?



- Det er Øyvind Helle Meling. Han tek trenarutdanning i Oslo og trenar dette laget. Då dei fekk skadar og problem med å stilla fullt lag på cupen i Riga, tenkte han på meg. Han har vore trenaren min tidlegare i BIL. Eg fekk spørsmål om eg ville bli med i slutten av november/byrjinga av desember. Eg takka ja, fordi dette er ei turnering med godt rykte. Me skal møta gode lag, og eg er takksam for sjansen det gjev meg til å møta spelarar frå gode lag ute i Europa og sjekka ut dette nivået, seier Lennart Andal, som for nokre helgar sidan var på tur til Oslo der han møtte resten av laget, trente saman med dei og fekk med seg ein kamp der Holmen IF møtte kretslaget til Akershus.

Lennart Andal, midtstoppar hos G16-laget til BIL, er henta inn av Holmen IF frå Oslo til å vera med på fotballcup i Riga. Foto: Nils-Tore Sele



Møter lag frå kjende klubbar

I eliteturneringa i Riga, der satsingslaga som deltek blir spesielt inviterte, møter Andal og Holmen IF lag frå Norwich City, Honka FC og Riga FA.



- I ei av dei andre puljene er det med eit lag frå russiske Zenith St. Petersburg. Ullern frå Oslo er også med i turneringa, i tillegg til svenske og finske lag. Manchester City skulle også stilt med eit lag, men trekte seg frå turneringa, seier Andal.



Riga cup blir spelt innandørs i Olympic sports center og Skonko hall i byen.



Første kampen til Holmen IF går allereie klokka 9.30 på morgonen, fredag. Puljespelet går føre seg utover fredag og laurdag, mellomspelet startar laurdag ettermiddag medan finalane skal spelast på sundagen.





Spelar på fysikken

- Holmen IF plar å stilla på denne turneringa, og har ambisjonar om å gjera det godt. I fjor kom laget frå klubben på ein 4.plass, seier Andal.



- Korleis vil du karakterisera deg sjølv og din spelestil i rolla som midtstoppar?



- Eg trivest godt som midtstoppar, men kan også spela på midtbane. Eg er høg og stor, og er god i mann-mot-mann duellar. Eg har ein tøff spelestil, og vil seia at eg er flink til å rydda opp bak.Eg er god til å lesa spelet og å posisjonera meg i forsvar. Det gjer eg for å kompensera for manglande fart. Eg er ikkje mellom dei raskaste på laget, smiler Andal.





Håpar på a-lagsdebut

Framover i sesongen vonar han å utvikla seg endå meir som fotballspelar.



- I og med at eg og ein lagkamerat frå G16-laget hospiterer med a-laget på treningane, vonar eg sjølvsagt at eg vil få sjansen i kamp utover i sesongen. G16-laget satsar hardt i år. Me ønskjer å gjera det godt i 1.divisjon her i Hordaland, og skal over på Norway Cup. Sigeren til G19 i fjor, er veldig inspirerande for oss, fortel han.



På turen til Riga så får Lennart Andal litt ekstra støtte i ryggen med at pappa Georg Andal og mamma Hildegunn Andal reiser med han som dedikert heiagjeng på tribuneplass. I tillegg kjem resten av heiagjengen frå osloklubben.



- Det blir veldig spennande for han å spela mot så mange gode lag, meiner pappa Georg.





- Mange gode kvalitetar

Øyvind Helle Meling frå Bømlo er student ved Idrettshøgskolen. Der studerer han ein bachelor i Trening, coaching og idrettspsykologi, med spesialisering i fotball.



- Eg har eitt og eit halvt år att av studiumet, og trivest godt, fortel Helle Meling.



Hos Holmen IF fotball dreg bømlingen nytte av eit godt fagmiljø, med tett oppfølging frå elitekoordinatoren i klubben. Han har hovudansvaret for 05-kullet og 02-1 på elitesida, pluss at han arbeider ved fotballakademiet til klubben. Ei ekstra gulerot for bømlingen er at han har fått vore så heldig å arbeida med analyse rundt herrelandslaget.



Han kjenner godt til kvalitetane til Lennart Andal etter å ha vore trenar for 2003-årgangen hos BIL.



- Han har mange gode kvalitetar som kan hjelpa oss borte i Riga. Han er ein ambisiøs gut som vil mykje med fotballen, og tek dette som ei utfordring. I cupen vil han få god erfaring når me møter lag som Norwich og FC Honka, som har slege dei fleste store klubbane i Europa på 02 nivå. I gruppa møter me dessutan det største fotballakademiet i Latvia, fortel Helle Meling, og seier at det ungguten viste i kamp for Holmen IF for nokre helger sidan, viste at han var rett mann for å bli med til Riga.





Osloklubb som satsar

- Mitt mål med å ha Lennart med til Riga er at at han skal få kjenna på høgt nivå innan gutefotball, og bruka dette som ein referanse og motivasjon vidare i satsinga.



Det som gjorde at den unge bømlingen fekk sjansen i turneringa var at seks spelarar har vore ute av dansen ei stund. To beinbrot og kyssesjuke er mellom skadene.



- I utgangspunktet er troppen sterk. 18 spelarar som alle kan kjempa om plass på laget om me er fulltalege, seier Helle Meling, som drog nytte av vurderingane til BIL-trenar Kenneth Nesse rundt Lennart Andal. Nesse har naturleg nok følgd utviklinga til ungguten tett på treningsfeltet heime på Bømlo.



- I fjor vann Holmen IF si pulje under turneringa, og enda på fjerdeplass. I år er målet å gjera det betre, men det viktigaste med deltakinga er eigentleg å bruka turneringa til å utvikla oss vidare og finna ut kva nivå dei utanlandske laga me spelar mot ligg på, seier Helle Meling, og fortel at det vert hyppig reiser til turneringar ute i Europa.



- I fjor var laget i Danmark, Finland, Sverige, Latvia og Spania. I påsken reiser me til Liverppol der me møter Everton i treningskamp før me skal vidare på Liverpool Academy, turneringa som vert spelt på akademi-anlegget til klubben, opplyser Helle Meling.