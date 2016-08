Bømling i styret for Carte Blanche

Anne-Beth Njærheim er blitt medlem i styret for det nasjonale kompani for samtidsdans.

I sommar vart fylkespolitikar Anne-Beth Njærheim (V) frå Bømlo valt som nytt styremedlem frå Hordaland fylkeskommune i ballettkompaniet Carte Blanche i Bergen.

Hordaland fylkesting vedtok dette i sitt junimøte.

Valet skjedde med bakgrunn i at på generalforsamlinga til Carte Blanche i vår, stilte staten sine representantar spørsmål ved at dei to som vart føreslege valde inn i styret for Carte Blanche, ein frå Bergen kommune og ein frå Hordaland fylkeskommune, begge var menn. Dette ville føra til at delen kvinner i styret vart mindre enn 40 prosent. Difor omgjorde fylkeskommunen sitt opprinnelege forslag til medlem i styret, då Bergen kommune ynskte sitt førsteval på grunn av kontinuitet i styrearbeidet.

Carte Blanche, elles kjent som det nasjonale kompani for samtidsdans, etablert i 1989, er ått av staten ved kulturdepartementet (70 prosent), Hordaland fylkeskommune (15 prosent) og Bergen kommune (15 prosent). Danseensemblet held til i Studio Bergen.