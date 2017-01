Bømlingane produserer og forvaltar enorme verdiar

I dagens utgåve presenterer me tre artiklar som viser at oppdrettsnæringa på Bømlo, har lagt bak seg eit eventyrleg år. Me har tre store lakseslakteri i kommunen. I fjor vart det slakta over 87.000 tonn laks og aure ved dei tre anlegga. Då manglar det ikkje mykje på å utgjera nesten 10 prosent av den totale eksporten på 1 million tonn frå Noreg til utlandet i 2016.

Bremnes Seashore oppnådde åleine ein omsetnad på 2 milliardar kroner. Dei to andre lakseslakteria omsette for over 300 millionar kroner samla sett.

Dette viser kor viktig oppdrettsnæringa er for denne kommunen, og kor store verdiar den representerer.

Også nasjonalt er oppdrettsnæringa viktig. Eksporten av laks og aure passerte 65 milliardar kroner med god margin, mykje grunna gode prisar gjennom heile året. Den totale sjømateksporten vart på 91,6 milliardar kroner. Og det er dei store landa i Europa der det vert konsumert mest norsk sjømat, nemleg Frankrike, Tyskland og Storbrittania. Polen tok mot mest råstoff, men her vert størstedelen forelda og selt vidare i den europeiske marknaden.

Fjoråret viser uansett at det vil vera rett og viktig av Bømlo å satsa på både oppdrett og fiskeri i åra som kjem. Me vonar difor at det vert vunne støtte for den planlagde fiskerihamna i Langevåg i Stortinget, slik at denne kan realiserast snøggast råd. Den vil vera viktig for framtidssatsinga hos mange lokale aktørar.

Samstundes er mykje spennande på gang for fleire sentrale aktørar innan oppdrettsnæringa framover. Det lovar godt, og viser ei næring som er tilpassingsdyktig og flink til å utvikla seg. Det er ingen tvil om at bømlingane er langt framme innan utviklinga av oppdrettsnæringa her til lands. Det er det god grunn til å vera stolt av.