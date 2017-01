Bømlingane sparte ikkje på kronene under julehandelen i 2016

Senterleiarane for HSD-senteret og Bømlo Storsenter, Aage Vikse og Geir Aga, har god grunn til å vera nøgde med julehandelen kundane gjorde i 2016.

Handelen i julemånaden 2016 på landsbasis var venta å auka med fire prosent til 58 milliardar kroner i årets siste månad i 2016, samanlikna med 2015.

Det vil seie at kvar innbyggjar i Norge i gjennomsnitt kom til å bruka litt over 11.000 kroner i butikkar i desember.

Handla meir på Bømlo

Aage Vikse har ikkje fått oversikt over korleis det har gått for HSD-senteret under eitt, men fortel at for dei tre butikkane han har ansvar for har det gått bra.

- Me gjekk litt over budsjett i desember 2016. Me hadde ein veldig god handel i 2015, og hadde ikkje forventa at det skulle bli lika bra i 2016. Me budsjetterte difor litt lågare omsetning i desember 2016.

November var god, så november og desember sett under eitt er me veldig nøgde med, seier Aage Vikse.

Begge kan fortelje at «Black Friday», som var 25. november, gav ein pangstart for julehandelen.

- Me er veldig nøgd med julehandelen på Bømlo Storsenter, det byrja med «Black Friday» i slutten på november, og me hadde ein god auke den dagen, seier senterleiar for Bømlo Storsenter, Geir Aga.

Strålande desember

Julehandelen har med nokre få unnatak stege jamt og trutt sidan 1984 i Norge, og Bømlo følgjer takta.

Både dei etablerte butikkane og dei nye som kom inn i 2016 har meldt inn gode tal til leiaren på Bømlo Storsenter.

At det er kommen ein gullsmed til øya har fleire enn bømlingane visst å setja pris på.

- Mange gode tilbakemeldingar på at det har skjedd mykje på senteret i 2016, og om me ikkje har stoppa handelslekkasjen heilt, så er då kjekt å sjå at mange tok julehandelen lokalt i år, seier Aga.

2017

2017 blir eit spennande år for handelsstanden på Bømlo.

- Me jobbar med å få inn fleire butikkar i senteret. Håper me kan presentere fleire nye i løpet av året, fortel Aga.

Dei driver samstundes med oppgraderingar både innvendig og utvendig på senteret.

- Me er ein samansveist gjeng som jobbar det me kan for at kundane skal få ei positiv oppleving når dei kjem til oss, forklarar senterleiaren Geir Aga.

Aage Vikse er litt meir forsiktig i utsegna om korleis 2017 vert for HSD-senteret.

- Signala me høyrer er at det er venta litt tøffare økonomisk framover, så me er nøkternt optimistiske. Enkelte bransjar vil nok ha ei god utvikling, medan andre vil ha fleire utfordringar, seier Vikse.

Fleire tenkjer alternativ

Sjølv om jula ofte handlar om personar som står oss nærast er utviklinga at fleire nordmenn tenkjer utradisjonelt. Hjelpeorganisasjonen Plan Internasjonal Norge melder om auka interesse for alternative julegåver, der inntekta går til skulemateriell, vaksinar og andre prosjekt i utviklingsland.

I 2015 selde Plan Norge alternative gåver for 2,1 millionar kroner og dei vente eit auke på 30 prosent i 2016.