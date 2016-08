«Bømlingen» skal kasta glans over Kanaldagane

Kålrabihumor med melingsdialekt, blanda med solide dosar kystkultur, blir litt av menyen under Kanaldagane i år.

Ungdomar i båtar tøffar forbi, inn og ut av Kuleseidkanalen, medan lokalavisa intervjuar tre av medlemene i arrangementskomiteen for Kanaldagane i år. Ikkje alle er små plastbåtar med 15 hestar påhengs bakpå. Nokre av dei er noko så lite planande som Innvær plast-snekker. Ein lokal klassikar.

John Magne Sørensen, Anette Oa og Kurt Henning Ådnanes er klare for ein solid dose med maritim godstemning under Kanaldagane om litt. Foto: Nils-Tore Sele



Fleire, flotte farty

- Fin den der, du, kommenterer John Magne Sørensen, og helsar med handa til ungdomen som passerer.



- Kjekt å sjå, rett og slett. Det er blitt litt av eit båtmiljø blant ungdomen no. Fantastisk!



Han har sjølv nett komme tøffande inn Kuleseid- kanalen frå Hiskjo med rolvsnessnekka «Far Sin», blank og skinande.



- Når Kanaldagane går føre seg, håpar me det blir fullt av flotte båtar her inne. Tre stase-lege skøyter er alt på plass i bunken påmeldingar. Ei av dei er «Skirnir» frå Halsnøy, seier Sørensen, som representerer Bømlo Kystlag, og har ansvaret for båtane som kjem.



Kanaldaganegeneral Kurt Henning Ådnanes ser fram til arrangementet.



- Her blir mykje spennande. Det kan eg alt lova, seier han.

«Bømlingen» i tett samtale med kanaldaganegeneral Kurt Henning Ådnanes. Kultfiguren blir opningsinnslag under arrangementet i år. - Ta det med ro, me skal korkje servera kålrabistappe eller blomkålsuppe når du kjem på besøk, seier Ådnanes til «Bømlingen». Foto: Nils-Tore Sele.



«Bømlingen» i fri dressur

Ådnanes, Sørensen og Anette Oa frå Kanaldagane-styret lovar variert og allsidig underhalding. «Bømlingen», kultfiguren, musikk- og humorkålrabia som John Ståle Eldøy frå Stord har gjort både til plateartist og youtube-fenomen, er trekkplasteret som opnar Kanaldagane, helga 2.-4.september.



- Her blir det laga ein eigen film som skal promotera Kanaldagane i forkant. Han får frie tøylar til å laga denne. Me er spent på Bømlingen-showet han skal visa, fortel Ådnanes.



Dei minste mellom publikum kan gleda seg over å sjå på brannbilar og køyra med eliasbåt. Våge skulemusikklag er mellom dei som skal spela opningsdagen, og Algofilia, ungdomsbandet med medlemer frå både Bømlo og Stord, stiller.



- Me satsar også på å få tak i eit band med medlemer som går i kulturskulen på Bømlo, og vonar at det vil lukkast, seier Ådnanes.



Diskotek for dei yngre vert det også første kveld.





Kor, skattekister og konsertar

Laurdagen vert det song av barnekoret Lydius og Kurt Inge Larsen skal halda foredrag om sitt arbeid med filmen om Melkevik, som hadde premiere i vår.



- Laurdagen vert det også piratshow. Me kan trygt seia at piratgjengen har med seg godteskattar i skattkista si som dei vil dela ut til dei yngste, fortel Oa.



Karmøykoret Voice of Joy kjem også til Kuleseidkanalen og Kanaldagane. Det same gjer ungdomsartisten Mathea Marie, kjent frå Melodi Grand Prix Jr.



- Me trur at ho vert eit skikkeleg trekkplaster, seier dei tre.



Sundagen vert det utandørs gudsteneste ved messeområdet. Det er ein fast tradisjon. Avslutningsdagen byr dessutan på konsert med Havdur og Åsmund Nesse og ein konsert med Bømlo Kormix.



Mange lag og organisa-sjonar frå lokalmiljøet i finnåsområdet står bak Kanal-dagane, som sidan 2002 var vore ein tradisjon og del av Kystsogevekene. Dette er Bømlo kystlag, Bømlo Sportsdykkere, Finnås Sportsklubb, Våge skulemusikklag, Finnås bedehuslag, Trekløveren grenda og ungdomslag. I tillegg har Bømlo Husflidslag ei assosiert rolle i år, tilknytt kystlaget sin stand, fortel kanaldaganegeneralen.





- Noko for alle

Anette Oa, er ansvarleg for å skaffa standar til marknaden, fortel at det blir minst 35 utstillarar med på Kanaldagane i år. Ein del fleire enn i fjor.



- Rekorden ligg vel på 40. Det er enno ikkje for seint å melda seg på, så me vonar heilt klart på fleire, seier ho.



- Kva blir å sjå?



- Mykje forskjellig. Thailandsk kunst, treprodukt, hudprodukt, bildekk, hagestover, båtar, klede og fiskeutstyr. Endå er det meir. Lista er lang, seier ho.



- Også barna får sitt. Me har utstillarar som sel både ballongar og knallskot.



- Litt av meininga bak messa vår, er at det skal vera noko for alle, slår Ådnanes fast, retta mot dei som er kritiske til slike utstillarar på eit arrangement knytt opp mot kystkultur og sjøliv.



Han vonar at det minst vil komma eit publikum på 2.000-2.500 menneske innom Kanaldagane.