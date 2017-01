Bømlo har fått ein landslagsutøvar i kendo

Sveitten renn ned panna på 30 år gamle Miguel Crego Garcia. På scena i Rubbhallen trenar han kendo. No har han også komme på det norske landslaget.

- Eg har trent kendo i 11 år no. Det heile starta heime i Vigo, seier 30 år gamle Miguel Crego Garcia, opprinneleg frå Spania, men busett dei fire siste åra i Rubbestadneset, Bømlo, Noreg.

- Kva det var som gjorde at du starta med kendo?

- Eit godt spørsmål. Det er samansett. Då eg var liten gut, ville eg sagt at det var Star Wars-filmane. Som 17-åring ville eg ha meint at det var alle actionfilmane bygd opp på japansk kampsport og samuraikulturen generelt. No ville eg sagt at det å driva med ein sport eg kan driva med heile livet, ein sport som ikkje så har mange andre aktive her til lands, er det viktige. Kendo er ein sport der det på verdsbasis faktisk er 101-åringar som trenar. Det er dessutan ein sport som minner mykje om fekting, og fekting har alltid fascinert meg, seier Crego Garcia.

Treningsdokka vert rusta ut med eit teikna fjes. - Eg må ha eit andlet å fokusera mot når eg slår mot dokka, elles fungerer det ikkje så godt, seier Miguel Credo Garcia.

- Ein sport for alle

I heimbyen Vigo på nordvestkysten av Spania var han i ungdomsåra sine med på å starta kendoklubben. Då han reiste frå heimbyen, var det rundt 20 aktive utøvarar i klubben. På Bømlo har han på dei fire åra han har budd her, helst stått åleine på treningane.

- Det har hendt at nokon har starta, men så slutta etter kvart. Nett no er eg åleine på treningane, men det hadde vore kjekt med fleire med. Det er berre å komma, eg skal vera med å hjelpa til med oppstarten. Utstyr har me også, og så er det viktig å tenkja på at dette er ein sport som alle kan gjera, livet ut, så lenge helsa held. Dei eldste utøvarane er dei beste, dei som har drive med dette i mange år og perfeksjonert seg, meiner 30-åringen, som er glad og nøgd over å ha komme inn på landslaget i kendo.

- Det vart tilsett ny landslagssjef og -trenar sist år. Dei ville gjera ting på sin måte, og inviterte til mønstring av kendotalenta kringom i landet. Eg stilte på samling i Kristiansand i fjor haust og vart plukka ut. Eg hadde då trent lenge og medvite, mellom anna fordi eg skal snart opp til ny gradseksamen for svart belte. Satsinga der, gjer at eg kan gå endå meir opp i treninga, og det viste seg å ha den effekten at eg også vart plukka ut på landslaget, seier Crego Garcia.

Miguel Credo Garcia har komme på det norske landslaget i kendo. Han trenar åleine i Rubbhallen og håpar etter kvart å få selskap av andre lokale utøvarar av sporten. Alle foto: Nils-Tore Sele

Skal til EM

Sjølv om han trenar åleine tre kveldar for veka på scena inne i Rubbhallen, reiser han så ofte det let seg gjera på treningar i anten Bergen eller Stavanger.

- Det er viktig, for då blir eg del av eit større miljø, det er kjekt å trena saman med andre, seier han.

I mai skal Crego Garcia representera det norske landslaget under EM i Budapest, Ungarn. I tida fram mot meisterskapen skal han vera med på fleire internasjonale turneringar og NM, fortel han.

- Eg ser veldig fram til EM, fortel Crego Garcia.

Miguel Credo Garcia legg ned mange timar per veke i kendo- treningane sine.

Teiknar fjes på treningsdokka

Korleis er det så å trena kendo heilt åleine på ein idrettshallscene i Rubbestadneset? Han brukar ei treningsdokke som han kler opp med hjelm med visir, hanskar og brystvern. I hendene får dokka eit tresverd. Inni hjelmen har Crego Garcia teikna eit fjes på eit kvitt papir og putta inni.

- Eg må ha det for å få utbyte av treninga. Det blir ikkje det same å slå på dokka utan at det er eit andlet som stirer tilbake til meg gjennom hjelmen. Det hjelper på realismen, seier Crego Garcia og smiler.

Treningane går føre seg i ein og ein halv time. Han brukar nesten ein halvtime på å gjera dokka og seg sjølv klar, før den eigentlege treninga startar. Slag etter slag treff dokka. Anten i hovudet, handa, armen eller brystet. Det er desse fire stadene på kroppen at treffa i kendo skal komma. Igjen og igjen smell tresverdet mot dokka, utført med varierande fart og kraft i åtaket. Innimellom vert slaga påførte med med høglydte utrop. Dette er også ein del av sporten, fortel Crego Garcia.

- I den første tida på treningane her i hallen, hende det at folk stakk hovuda inn for å sjå kva det var som gjekk føre seg når dei høyrde brøla mine. Kanskje lurte dei på om nokon var i fare, flirer 30-åringen. - No er dei blitt så vane med meg at det er ingen som reagerer lenger.

Miguel Credo Garcia må i løpet av treningane justera på utstyret han har utrusta treningsdokka med.

Fakta om kendo

. Kendo er ein japansk kampsport med fekting. Kendo utvikla seg ifrå tradisjonelle teknikkar innan japansk sverdkunst, kjent som kenjutsu.

. Kendo er ein krevjande aktivitet på det fysiske og mentale planet, som er prega av formaliserte verdiar rundt kampsporten og krevjande sportslege element.

. Utøvarar av kendo vert kalla kendoka, som tyder ein som utøver kendo, eller kenshi, som tyder sverdmann.

. Kendo vert utøvd i tradisjonelle klede og ei rustning kalla bogu, med ein eller to bambussverd kalla shinai. Rørslene i kendo er forskjellige ifrå europeisk fekting, på grunn av korleis sverda i Japan er lagd forskjellig ifrå dei europeiske. Måten det er brukt på er også forskjellig. Ulikt vestleg fekting brukar kendo slag med ein definert egg på enden av shinaien.

. Kendotrening kan vere ganske bråkete samanlikna med andre kampkunstar og sportar. Dette er av di kendoka brukar eit skrik, eller kiai, for å uttrykke ånd og når eit treffer eller kutt vert gjort. Den fremste foten skal og lande i bakken so ein høyrer det.

. Sporten er meint å passe for alle uavhengig av kjønn. (Kjelde: Wikipedia)