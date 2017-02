Bømlopakken 2 engasjerer

Det måtte setjast ut ekstra stolar på «galleriet» då Bømlo kommune inviterte til folkemøte om Bømlopakken måndag kveld.

Ordførar Odd Harald Hovland ønskte publikum velkommen. Han sa det var kjekt å sjå at så mange hadde funne vegen til folkemøtet.

Rådmann Geir E. Aga i Bømlo kommune (til venstre) og Erling Hodneland frå Statens vegvesen. Foto: Håvard Hammarstrøm.

Storprosjekt i rute

Ordføraren sa at dei fleste bømlingar i dag er stolte av dei nye vegane. Det er mange kommunar som misunner Bømlo vegnettet som kommunen er i ferd med å få.

Hovland synte til historikken i arbeidet med den kommunale vegplanen, tilbake til år 2000. Spaden vart sett i jorda på det første vegprosjektet i 2008. Sidan kom han inn på prosjekt som er i ferd med i realiserast i dag.

Han sa at storprosjektet Stokkabekken og Siggjarvåg er i rute, og han håpte det kunne vera sett trafikk på denne vegen når me feirar nasjonaldagen. Han omtalte også Hestaneset-Tjong som eit fantastisk prosjekt.

Ola Ersland meinte kommunen i første rekkje bør konsentrere seg om å gjera ferdig Bømlopakke I. Foto: Håvard Hammarstrøm.

Manglar 400 millionar kr.

Hovland fortalde sidan at pengesekken no er i ferd med å gå tom. No rullar toget, og stoggar det blir det veldig vanskeleg å få det til å gå igjen.

Ordføraren var ikkje i tvil om at gode vegar er ei viktig årsak til satsing i næringslivet, til dømes i Rubbestadneset.

Råmann Geir E. Aga tok over roret og sa at det er totalt 18 prosjekt i Bømlopakke 1. Av dei står fem i fare for ikkje å bli fullførte grunna manglande inntekter. I tillegg ligg det an til at eitt prosjekt berre delvis blir fullført.

Trafikkgrunnlaget er høgare enn venta, og renta lågare enn det ein såg føre seg. Likevel er inntektene i Bømlopakken lågare enn venta. Årsaka er mange elbilar og mange med brikke som har 50 prosent rabatt.

I alt manglar det mellom 350 og 400 millionar kroner til å fullføre Bømlopakke 1.

Tore Kallevåg åtvara mot å setja opp ein bomring rundt Svortland. Foto: Håvard Hammarstrøm.

Maks 20 prosent

Rådmannen sa til salen at kommunestyret meiner Bømlopakke 1 må fullførast. I tillegg synte han til mogelege nye prosjekt i ein Bømlopakke 2. Til slutt synte han ei skisse over aktuelle bomringen rundt Svortland. Han sa det var vanskeleg å forstå at kvar bomstasjon vil koste så mykje som to millionar kroner å drifte.

Aga forklarte også nye reglar i bompengeprosjekt. Det vil maksimalt vera høve til å gje 20 prosent rabatt på brikka. Tyngre køyretøy får ikkje rabatt i det heile, men desse kan bli inkluderte i ordningar med timeregel og eventuelt tak på passeringar.

Det å kombinere timeregel med berre bompengar ein veg i ringen kan vera mogeleg, men utfordrande å få til.

I ei løysing med bomring kan det koste 25-32 kroner pr. passering for personbilar i bomstasjonane.

Innkrevjinga på ferja i Langevåg blir ei eiga løysing, uavhengig av bomringen, sa han.

Elbilar

Elbilar er eit kapittel i seg sjølv. Aga sa at kommunen kan gå inn for full pris for elbilar i Bømlopakken, og håpe at dette får tilslutning på Stortinget. I dag blir det likevel lagt opp til at elbilar skal ha minimum 50 prosent rabatt.

- Det er dei bompengeprosjekt som i dag har opp i 23 prosent elbildel. Då er det lite pengar att å byggja vegar for, sa rådmannen.

Han skisserte ein tidsplan som tilseier vedtak i kommunestyret i april, og vedtak i fylkeskommunen og innlemming i regional transportplan før sommarferien.

Deretter kan det bli handsaming i Vegdirektoratet i sommar, i departementet i løpet av hausten, handsaming av stortingsproposisjon i Stortinget våren 2018, og endeleg oppstart av bompengeinnkrevjing til hausten neste år.

- Eg ønskjer at Bømlo skal vera ein attraktiv kommune. Det er ei utfordring at kostnadsnivået aukar. Dei kommunale avgiftene er i øvre sjiktet.

95 millionar kroner

Erling Hodneland i Statens vegvesen opplyste på sin side at det i framtida berre vil vera bomringar som kan ha timeregel. Han synte ei berekning med bomring rundt Svortland som tilsa 95 millionar kroner i årlege inntekter. Hodneland streka under at dette var usikre tal.

Han fortalde elles at bilistar som køyrer igjennom bomringen på Svortland på veg til Stord eller Haugesund berre betalar for ei passering.

- Eg trur ikkje det blir naudsynt med innkrevjing i 15 år for å fullføre Bømlopakke 1, la rådmann Aga til.

Han minna om at høyringsfristen går ut i neste månad.