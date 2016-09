Brannvernet inviterer til vitjing

Neste laurdag opnar brannstasjonen på Svortland dørene for publikum, og det blir mykje spennande både å sjå og oppleva for store og små.

- Bjørnis blir jo med, smiler konstituert brannsjef Ove Halleraker. - Ingen open dag hos oss no utan Bjørnis. Me har tinga ein stor Bjørnisfigur som står klar på open dag. Bak han kan barna klatra opp, og bli fotografert som maskoten. Bjørnis-is skal dei få også, seier brannsjefen om den populære brannmaskoten, som i år er blitt ein viktig del av brannvernet på Bømlo. Kvar einaste brannbil har med seg Bjørnis oppå dashbordet.

Maskot Bjørnis har fått med seg konstituert brannsjef Ove Halleraker og brannmann Jostein Aga i at det er lurt med open dag på hovudbrannstasjonen på Svortland neste helg. - Håpar mange kjem! seier brannvernkarane. Foto: Nils-Tore Sele

Mykje meir enn brannvern

Saman med Ragnhild Vad, som er leiar for førebyggjande avdeling ved Bømlo brannvern, fortel han om open dag, eit fellesarrangement same dag ved 350 brannstasjonar over heile landet. Her i kommunen blir open dag arrangert av Bømlo brannvern og Finnås kraftlag, som er det lokale el-tilsynet. Dei er også til stades med informasjonsstand.

- Me får eit kjekt opplegg i år, seier Vad.

Politi og ambulanse er blitt bedne om å stilla. Det er også Bømlo Røde Kors. I fjor under open dag, var dei med. Ein av dei kjekkaste aktivitetane for dei små var då å få sitja på med atv-køyretøyet til hjelpekorpset ein liten runde i området kring brannstasjonen.

Aktivitetar og innsamling

- Av aktivitetar kan det nemnast at barna får komma opp i styrehuset på brannbilar, og der kan både blålys og sirenar testast ut, seier Vad.

- I tillegg lagar me til ein stasjon der dei minste kan få testa brannsløkking med slange saman med våre mannskap. Me lagar også til ei kunnskapsløype kringom på stasjonen, der brannførebygging er temaet som ligg i botn for den. Dei minste får premiar. I tillegg lagar me til eit røyklagt rom, i fjor var det venterommet ved busstasjonen, der folk kan få testa ut korleis det er å vera der, seier Halleraker.

Brannvernet har også eit samarbeid med russen ved Bømlo vidaregåande. Dei stiller med kafé, der inntektene av salet går til Løp for livet-aksjonen, den kjende innsamlingsaksjonen bømlarussen har til kreftsaka.

Blir kjende med bømlingane

- Me vil også visa det me i brannvernet gjer når me rykkar ut på ambulanseoppdrag. Det hender at me vert sendt ut først, før ambulansen er på plass, på slike oppdrag. Det var eit populært tiltak i fjor, og me vonar at mange har interesse av å få vita meir om det i år også, seier Halleraker.

Vad og Halleraker ser fram til å møta publikum midt på dagen neste laurdag. Dei meiner at open dag er ei tilskiping der brannvernet får driva brannførebyggjande arbeid samstundes som at denne kommunale tenesta blir marknadsført på ein god måte.

- Det er fleire andre arrangement på Svortland denne laurdagen, og det trur me berre er ein fordel med tanke på publikumsoppslutnad. Håpar at mange finn vegen til oss, seier dei to.