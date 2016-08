Brannvesenet pumpar overfløymde kjellarar

Brannvesenet på Bømlo er alt i gang med å pumpa vatn ut av overfløymde kjellarar på Bømlo. Som for nokre veker sidan, er det igjen Vika der kjellarane vert overfløymde.

- Meldinga kom inn til oss for litt sidan. No er alle disponible mannskap ved brannstasjonen på Langevåg kalla ut til den overfløymde kjellaren i bustaden på Vika. I tillegg er det med to frå hovudbrannstasjonen på Svortland, fortel konstituert brannsjef Ove Halleraker.



Han fortel at brannvesenet også overvakar situasjonen ved bustaden på Vikaheiane som også fekk kjellaren overfløymd for nokre veker sidan. Her er ingen heime, og brannvesenet på Bømlo har oppfordra vaktmannskapa ved 110-sentralen om å få tak i huseigaren.



- Vatnet stig i området, så det kan vera fare på ferde, seier Halleraker.



Han seier at vêrmeldingane varslar at det skal falla ned mykje nedbør over Bømlo utover ettermiddagen og kvelden.



- Det er berre å oppfordra alle til å reinska takrenner og slukar for å unngå overvatn. Held det fram med regnet slik som no, får me det veldig travelt, og det er ikkje sikkert at me greier å hjelpa alle like fort. Det er ikkje berre her på Bømlo at brannvesenet har det travelt med pumpeoppdrag. Det er fullt køyr både på Stord og i Haugesund nett no, seier konstituert brannsjef Ove Halleraker.