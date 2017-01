Bremnes Seashore har lagt bak seg eit gullår: Passerte to milliardar kroner i omsetnad

Nesten fem prosent av all norsk eksport av laks og aure rullar ut frå slakteriet til Bremnes Seashore AS i Kvednavikjo. Administrerande direktør Einar Eide har lagt bak seg eit fantastisk godt fjorår.

- 2016 vart eit historisk godt år for oss, seier administrerande direktør Einar Eide, i Bremnes Seashore AS.

Omsetnaden for det store, lokale oppdrettskonsernet kom opp i 2 milliardar kroner. Ein ny rekord.

- Me har hatt vår del av veksten i den norske oppdrettsnæringa, det er heilt klart, seier Eide.

Trur på vidare vekst

Lakseprisane var i løpet av fjoråret høge, og Eide går inn i det nye året med prognosar som talar for prisvekst på 10 prosent i 2017.

- Det ser lovande ut, fortel Eide, og seier at det i 2016 gjekk 40.000 tonn fisk gjennom det store lakseslakteriet til Bremnes Seashore i Kvednavikjo. 25.000 tonn var eigen fisk, 15.000 tonn vart slakta for kundar.

- Me ventar oss vekst i 2017 også, men den vert nok ganske beskjeden viss du tenkjer volum. Her er ikkje så mykje meir å henta, viss ein ser på rammevilkåra og avgrensingar som styresmaktene har sett for næringa, seier Eide.

Norge eksporterte sjømat for 91,6 milliarder kroner i 2016. Det er ein vekst på 23 prosent, eller 17 milliarder kroner meir enn i rekordåret 2015.

- 2016 var eit fantastisk år for norsk sjømateksport. Eksportverdien auka med 23 prosent og passerte for første gang 90 milliardar kroner. 67 prosent av eksporten, målt i verdi gjekk til Europa. Norge er svært avhengig av den europeiske marknaden, seier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

Set nye rekordar

Sjømateksporten er meir enn dobla på 10 år.

Det er først og fremst laks og aure som driv verdiauken for den norske fiskeeksporten. I 2016 eksporterte Norge ein million tonn laks og aure til ein verdi av 65,3 milliarder kroner. Det er ein nedgang i volum på 3,5 prosent, medan eksportverdien vaks med 31 prosent eller 15,4 milliarder kroner frå 2015, heiter det i ei pressemelding frå Nærings- og fiskeridepartementet.

- Aldri før har me eksportert for meir, og det er ingen grunn til å tru at etterspurnaden vil bli noko mindre i år etter at forholdet til Kina no er normalisert. Høge prisar gjer at både fiskarar og oppdrettarar får godt betalt. Det er stor framtidsoptimisme langs kysten, meiner fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

- Verda skrik etter norsk fisk. Etterspurnaden etter sjømat frå Norge aukar meir enn sjømatnæringa klarer å levera. Regjeringen legg no til rette for vidare vekst i oppdrettsnæringa, seier ministeren, som også er oppteken av å få auka verdiskaping på torsk og anna villfisk.

Rettar seg mot andre marknader

Dei høge lakseprisene gjev også gode tider for torsk. Norge eksporterte kvitfisk for 13,8 milliardar kroner i 2016. Det er også rekord og ein auke på seks prosent, eller 821 millionar kroner, melder Nærings- og fiskeridepartementet.

Norske sjømatprodusentar eksporterte sjømat til EU for 61,3 milliardar kroner. Det er ein auke på 23 prosent frå 2015.

- Laksen står sterkt i Europa, men høg pris gjer at volumet til viktige marknader går ned. Me ventar framleis prisvekst for laksen ut til forbrukarane i fleire europeiske land. Dette gjeld både for fersk, naturell laks og for foredla produkt som fryst og røykt laks. Med høgare prisar i Europa vil truleg ein større del av laksen gå til nye marknader i andre delar av verda. Eksportvolumet til Europa gjekk ned med seks prosent i 2016. Til Asia var nedgangen ein prosent, medan lakseeksporten til Nord-Amerika auka med to prosent i 2016, seier Renate Larsen, administrerande direktør i Norges sjømatråd.