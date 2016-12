Bremnes-Stord i vintercupen

Bremnes tek imot Stord til nabooppgjer på Olvondo stadion i februar.

Vintercupen er ein viktig del av sesongoppkøyringa til Bremnes etter at laget sikra opprykk frå årets 5. divisjon. Bremnes speler i Obos Vinterserie A avdeling 01 og møter Odda, Trott og Stord.





Opnar mot Odda

Kampane blir spelte i løpet av tre laurdagar i januar og februar. Bremnes startar vinterserien på bortebane mot Odda 28. januar. Odda spelte årets sesong i tredjedivisjon, og enda nest sist i 3. divisjon Rogaland avdeling 06.



Etter å ha spelt to divisjonar over Bremnes i år vil nok denne bortekampen likevel by Bremnes på tøff motstand i opningskampen.





Nabooppgjer

Ifølgje terminlista er det duka for eit skikkeleg godt nabooppgjer på Olvondo stadion 11. februar. Då kjem nemleg Stord på vitjing. Stord spelte i årets andredivisjon og fekk det tøft. Laget enda tredje sist og rykkjer dermed ned til neste års tredjedivisjon.



Omlegging av seriesystemet frå kommande sesong gjorde det ekstra vanskeleg å halde plassen i år. Også i denne kampen får Bremnes ein god motstandar å bryne seg på.





Avsluttar borte

Siste kamp i vinterserien for Bremnes sin del blir på bortebane mot Trott på Prestegardsskogen kunstgras. Laget frå Stord kjempa i år om opprykk frå 4. divisjon Hordaland avdeling 02, men enda til slutt tre poeng bak avdelingsvinnar Sandviken.



Alle dei tre laga Bremnes møter i vinterserien har altså spelt på høgare nivå enn Bremnes i årets sesong. Desse treningskampane vil kunne gje trenarar og spelarar ein god peikepinn på korleis Bremnes ligg an før neste års fjerdedivisjon sparkast i gang.