Bremnes vann enkelt

Bremnes held fram triumfferda i femtedivisjon. Fredag vart det ein enkel siger mot Laksevåg heime på Olvondo stadion.

Topplaget Bremnes var på førehand favoritt mot laget frå Bergen som slit i botn av tabellen, og det tok ikkje lang tid før heimelaget tok kontroll. Alt etter åtte minutt vart Erlend Meling Nesse spelt fint igjennom. Han plasserte ballen sikkert i nota til 1-0. Spelarane på bortelaget ropte på offside, men målet vart godkjent.

Full kontroll

Berre minuttet seinare kom høgreback Jonas B. Håstø på eit flott raid på høgre kant. Han serverte eit hardt og godt innlegg som Laksevåg-spelar Åge Nyborg ikkje klarte å klarere. I staden sende han ballen i eige mål. Resten av omgangen varta Bremnes opp med mykje fint pasningsspel. Heimelaget gav Laksevåg-spelarane lite tid med ballen, og det aggressive presset fungerte godt. Bortelaget fekk til fint lite. Eit par dødballar var det Laksevåg hadde å by på, men Morten Sæverud vart sett på få prøver. I løpet av kampen var han ute i feltet ved eit par høve og boksa ballen vekk.

3-0 til pause

Etter ein dryg halvtime varta Bremnes opp med eit mønsterangrep. Ballen gjekk hurtig framover og Guttorm Kallevåg la ein flott pasning inn til Erlend Meling Nesse. Han sette inn sitt andre for dagen. Mot slutten av omgangen letta Bremnes litt på gassen, og Laksevåg fekk meir tid med ballen, utan at bortelaget kom til fleire sjansar av den grunn. Andre omgang var noko meir jamspelt. Laksevåg hadde eit par spelarar på benken som spelte bra etter at dei kom inn, og som nok burde ha starta kampen.

Vakker skåring

Bremnes hadde likevel god kontroll. Då knappe timen var spelt varta heimelaget opp med nok eit fint angrep. Ballen vart spelt 45 grader ut til Jonas B. Håstø. Han sende av garde ein susar som small i undersida av krysstverrliggjaren og i mål. Ei vakker skåring. Derifrå og ut vart det rein transportetappe. Bremnes toppar no tabellen med sju poeng føre Stord Fotball 2. Neste kamp byr nok på tøffare motstand når turen går til Halsnøy.