Brot på høgspentlinje

Straumkundar på Husa og Holme har vore utan straum måndag kveld etter brot på ei høgspentlinje.

Finnås Kraftlag melder på eigne heimesider at meldinga om straumbrot kom inn klokka 2010 måndag kveld.



- Ekstremværet Urd herjar i området vårt og me har dessverre eit straumutfall for kundar på trafo Holme. Feilsøking pågår, stod det å lesa. Like før klokka 2030 hadde mannskap frå kraftlaget funne feilen. Det synte seg å vera snakk om brot på ei høgspentlinje. Det vart meld at mannskap arbeidde med feilretting på staden.



- I samband med feilretting, vil det bli ein straumstans for kundar på trafo Husa, melde Finnås Kraftlag. I 2030-tida rekna ein med at feilrettinga kunne ta to-tre timar, slik at det er håp om at straumkundane kan ha fått straumen tilbake når det no nærmar seg midnatt.