- Her må dei som får vitjing verkeleg nytta sjansen til å visa seg fram.

På den siste dagen i januar brukar næringsminister Monica Mæland (H) ein heil dag på å vitja bedrifter på Bømlo.

- Me er veldig glade for å få næringsministeren på vitjing til Bømlo, seier leiar i Bømlo Høgre, Ståle Vorland, til Bømlo-nytt om at Monica Mæland snart er ventande til øya.

Får sjå mykje lokalindustri

Statsråden får ein heil dag på Bømlo. Tidleg på føremiddagen vert ho henta på flyplassen på Stord av stortingsrepresentant Øyvind Halleraker. Så går ferda til Rubbestadneset. Først til Servogear der ministeren skal få høyra om bedrifta sin grøne, marine framdriftsteknologi.

Frå Brubakken går ferda inn til industriklyngja i Rubbestadneset, der ministeren i tur og orden vitjar Wärtsilä Norway AS, Olvondo Industries AS og LOS-verksemdene.

Sidan er det Bremnes Seashore sin tur, der ministeren får vita meir om Bremnes-modellen og får lunsj før ferda går sørover til Langevåg.

Her vil statsråden vitja Eidesvik-reiarlaget og Bømlo Skipsservice i Hovlandshagen. Der vil ho i tillegg få informasjon om planane for bygging av den store, nasjonale fiskerihamna som den lokale fiskeri- og oppdrettsnæringa i tillegg til Bømlo kommune arbeider hardt med å få etablert.

Snart kjem Sandberg

- I vårt parti har me arbeidd lenge for å få dette til. At næringsministeren brukar ein heil dag på Bømlo, ser me på som veldig viktig for kommunen vår og næringslivet vårt. Her er ein unik sjanse til å få vist seg fram, for det er mange dyktige og nytenkjande menneske innan næringslivet på Bømlo, meiner Vorland.

- Veldig positivt at næringsministeren vitjar Bømlo, seier ordførar Odd Harald Hovland.

- Me har eit næringsliv som på fleire område er i verdsleiande og som driv i ein global marknad. I ei tid der det vert snakka mykje om grønt skifte, så trur eg det er viktig å syna fram at me kan driva omstilling med basis i den teknologien og innanfor dei næringane me har. Då er det sjølvsagt flott at verksemdene får synt seg fram for viktige avgjerdstakarar. Ikkje minst for at desse skal få god informasjon om kva som er naudsynte rammevilkår for at næringane og verksemdene skal kunne utvikla seg vidare, meiner ordføraren.

Også ein annan statsråd kjem snart til Bømlo. Midtvegs i februar er fiskeriminister Per Sandberg ventande.