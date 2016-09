Bygda gjer seg klar til marknadsdagar

- Marknadsdagane er eit viktig arrangement, og mykje godt heile bygda er i sving.

Inge Reidar Kallevåg gler seg til helga som kjem.

- No er det fullt. Utstillarane har strøymt på. Det er faktisk venteliste for å komma med, seier Kallevåg, som i år har hovudansvaret for avviklinga av Rolfsnesmarknaden, saman med Liv Astrid Rolfsnes. Kommande helg er det Rolfsnesmarknad over to dagar, laurdag og sundag.

Set farge på bygda

- Me synest det er veldig kjekt og spennande med Rolfsnesmarknaden. Me plar få mykje vitjing, og det vonar me sjølvsagt skjer i år også. Godt vêr har me tinga, og vonar at det slår til. Mykje skal skje både inne og ute, fortel Kallevåg.

Rolfsnesmarknaden går føre seg inne i og utanfor grendahuset i bygda, den gamle skulen som grendafolket overtok frå kommunen på byrjinga av 2000-talet då skulen vart avvikla. Sidan har Rolfsnesmarknaden vore eit fast arrangement som skaffar pengar til drifta av bygget, i tillegg til leigeinntekter frå arrangement som åremålsdagar, bryllaup med vidare.

- Bygget er mykje leigt ut, og er viktig som samlingspunkt for oss som bur på Rolvsnes, fortel Kallevåg.

Mat, kunst og handverk er produkt som går att mellom utstillarane på denne marknaden. Dette er Rolfsnesmarknaden si nisje. Alt frå lefser, måleri, strikkavottar og -jakker er å få kjøpt.

Musikk og båtbyggjarsoge

- I år er det med opp mot 30 utstillarar, fortel Kallevåg.

Bygdafolket sjølv sel mat og drikke, alt frå kaffi til middagsmat, som igjen skaffar inntekter til grendahuset.

- Me tek ikkje billettar av dei som kjem, og det er gratis å ha produkta sine utstilt hos oss, fortel Kallevåg.

Også kulturelt føregår det ulikt desse to marknadsdagane. Sindre Nilsen stiller med historisk foredrag om Rolfsnesbåten begge dagar, og på laurdagen er det Svanhilds Orkester som spelar opp. Sundag kjem Åsmund Nesse saman med mannskoret Havdur for å spela og syngja.

- Fellesdugnad

- Marknadsdagane er blitt ein fin tradisjon som bygda ser fram mot. 10-årsjubileum er allereie passert, og det er blitt slik at bygda stiller opp når marknaden går føre seg. Det er blitt ein fellesdugnad, fortel Kallevåg, og opplyser at folk frå heile Bømlo og frå grannekommunane kjem innom tilskipinga.

- Så er det også slik at utflytta rolfsnesingar kjem attende denne helga for å få med seg det som skjer, seier han.