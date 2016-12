Natt til tysdag roa ho seg, Urd, den siste stormen som har komme inn til vestlandskysten frå Nordsjøen i 2016. Stormen var tidleg varsla, alt før jul kom meldingane om at 2. juledag ville bli heftig vêrmessig på våre kantar. Langs heile kysten vart folket minna på å sikra båtar og andre gjenstandar slik at ikkje noko skulle bli øydelagt eller føra til skade på andre i stormen. Så langt er det ikkje meldt om skadde personar i uvëret.

Denne stormen vart tidleg varsla. I overkant tidleg og rikeleg varsla, vil nokon truleg meina. Kystfolket veit stort sett korleis dei skal bera seg åt når naturkreftene spelar opp. Men med stadig betre og sikrare vêrvarsling er det enklare å føresjå korleis uvëret som vil komma vil arta seg, nærmast tidfesta det på timen og meteorologane ser også kor det tek land. Det var etter nyttårsorkanen 1. januar 1992, som råka nordvestlandet hardt, at varslinga av såkalla ekstremvêr tok til for alvor. Også den orkanen vart varsla, men på ein heilt annan måte enn det blir gjort i dag, og det vart gjort store materielle skader. Eitt menneskeliv gjekk tapt som følgje av nyttårsorkanen som råka nordvestlandet nyttårsdag 1992.

Denne gongen vart ikkje skadane like omfattande som frykta. Men den sterke vinden førte til at nesten alle ferjesambanda i fylket vårt vart innstilte. Mange bruer vart også stengde og det førte til at nokre lokalsamfunn vart heilt isolerte. Det er mellom anna for slike høve kommunane har beredskapsplanar, og difor dei øver på ulike hendingar som kan føra til at planane må setjast ut i verk. I Bømlo vart det oppretta lokal legevaktordning så snart det kom melding om at Stordabrua var stengt.

Me kan gjerne vera førebudde i god tid når me veit at det vil bli uvêr. Ha fyrstikker og lys klar, ha nokre ekstra batteri i skuffa til lommelyktene. Tørr ved er sjølvsagt for oss som har omn å fyra i, og når varsla om uvêr kjem skadar det heller ikkje å koka ei ekstra kanne kaffi. Berre sånn i tilfelle.