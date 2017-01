Det er viktig med litt flaks

I dag skriv me om eit ungt fotballtalent på snart 15 år frå Bømlo som får sjansen til å spela med eit fotballakademilag frå Oslo på ein stor cup i Riga i Latvia. Motstandarlaga kjem frå såpass kjende klubbar i europeisk målestokk som Norwich og Zenith St. Petersburg.

Lennart Andal er midtstopparen på G16-laget til BIL som no er henta inn til Holmen IF sitt akademilag i sin årsklasse. At bømlingen får vera med oslolaget kjem seg av at noverande holmentrenar Øyvind Helle Meling har trent Andal på aldersbestemte BIL-lag tidlegare. Då Holmen IF opplevde at seks av dei 18 spelarane på sitt akademilag vert sett ut av sjukdom og skade, vart råda dyre. Klubben hadde ikkje lyst til å gå glipp av cupen i Riga som gjev dei verdfull røynsle når dei møter akademilag frå andre europeiske land. I fjor vart osloklubben nummer fire i sin klasse i denne cupen, og har ambisjonar. Då kunne eit godt fotballtalent frå Bømlo komma inn og hjelpa hovudstadsklubben ut av knipa. Flaks for han, para med god timing at trenar Helle Meling visste kor han kunne finna ein ung, god og solid midtstoppar.

Ungdomen sjølv ønskjer å ta godt vare på sjansen som han får. No får han prøva seg på høgt, europeisk nivå innan aldersklassen. Viktig og nyttig for ein hardtsatsande fotballungdom frå Bømlo som har ambisjonar for eiga utvikling innan sporten. Det blir spennande å følgja utviklinga på fotballbanen til den høgreiste raudluggen i åra som kjem. Det er mange spennande, unge spelarar innan bømlafotballen for tida og mange av dei har også funne vegen til både FK Haugesund og vidare med.

Artig er det å finna ut at den unge bømlingen Øyvind Helle Meling som no studerer ved Idrettshøgskolen i Oslo i tillegg til å vera trenar for Holmen IF, har hatt ei rolle innan landslagsfotballen, der han har vore med på analysearbeidet.