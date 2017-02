Det lukta godt av bål i Vedvika

Det vart fullklaff på første forsøk for det nystarta Barnas Turlag i Langevåg på sundag.

Nede i Vedvika i Vorlandsvågen er det fullt av folk i fargerike turklede på tangen midt mellom dei to strendene der. Vêret er lite å klaga over, grått, stille, stort sett opphald og speglblank, svart sjø. Folk kosar seg. Barn leikar og leitar etter noko spennande i sjøkanten, bålosen er som naturens eigen parfyme attåt dette arrangementet på den nasjonale Kom deg ut-dagen.

Martin Simonsen er med i det nye styret for barnas turlag i Langevåg. - Flott oppslutnad i dag, sa han om turen til Vedvika.

Folk kom seg ut

Turen til stranda i Vedvika var første arrangement for det heilt nystarta Barnas Turlag i Langevåg, eit samarbeid mellom foreldre i bygda og Bømlo Turlag. Moderturlaget markerte oppstarten på Barnas Turlag i Langevåg med å gje ei flott bålpanne til nyskapinga. Denne fekk sjølvsagt «grilldåpen» på stranda med ein gong. Folk var snare med å steikja pølsene sine på spidd i den.

- Ein heilt fantastisk oppslutnad her i dag, seier Nils Magne Helle frå Bømlo Turlag, som har teke turen sør for å vera med på det som skal skje.

- Eg har tald ein stad mellom 120 og 130 deltakarar på denne turen, fortel han, før ferda hans går vidare til Svortland, for å sjå på kva som skjer på Barnas turlag-tilskipinga som går føre seg samstundes ute i Fetløypa, i Svortlandsmarkjo.

Vedvika i Vorlandsvågen er ein idyll, fint turmål og mykje brukt badeplass om sommaren. Stranda er rusta opp ved hjelp av Friluftsrådet vest.

Foreldre dreg det i gang

- Me er fire foreldrepar, til saman åtte medlemer i styret for Barnas Turlag her i Langevåg, fortel Martin Simonsen, kledd i raud, kledeleg turistforeiningen-vest for høvet.

Også han er glad for at så mange kom til Vedvika for å vera med på arrangementet.

- Dette er eit ganske impulsivt arrangement. Det er kort tid sidan me bestemte oss for å gå i gang med laget. Jungeltelegrafen har verka godt. På fredag fekk me eiga facebook-side. Difor er det kjekt å sjå at så mange har komme. Me har faktisk ikkje hatt vårt første styremøte enno. No må me i styret snart i gang med å laga oss ein årsplan for kva aktivitetar me skal ha. Eg trur at me kan seia at me legg opp til mykje forskjellig kjekt, som eventyrkveldar i skogen, skeising om vinteren, fisketurar med vidare. Det viktigaste av alt er at dette skal vera på premissa til barna. Det er ikkje alltid om å gjera å leggja ut på dei lengste turane, men å ha det kjekt saman ute i naturen, meiner Simonsen.

Kom deg ut-dagen. Barnas turlag, Langevåg.

Kjekt å vera ute

To av barna som var i Vedvika på sundag, var veninnene Tonje Vegstad Lønning og Hannah Eline Lønning, høvesvis snart 11 og 10 år gamle. Då Bømlo-nytt snakka med jentene var dei i full gang med å grilla pølser på den flotte utegrillen som Friluftsrådet vest har sytt for er blitt sett opp ved den populære badeplassen i Vorlandsvågen.

- Dette var kjekt, og lite smakar så godt som pølser me sjølv har grilla i friluft, meiner jentene, som set pris på at det er stifta eit Barnas Turlag i Langevåg, og vil vera med på aktivitetar som kjem framover.

- Så sant det passar, og ingenting kjem i vegen for oss, så blir me nok med, seier dei to.