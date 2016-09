Dødballar og drama då Bremnes slo Flaktveit

Alle fire mål i kampen kom etter dødballar då Bremnes slo Flaktveit heime 3-1 på fredag. Gjestene avslutta kampen med ti mann, etter ein stygg straffesituasjon der Stian Ytrøy vart utsett for røff behandling.

- Dette vart ein slitekamp for oss, seier Bremnes-trenar Kenneth Nesse, rett etter kampslutt.

Guttorm Kallevåg arbeidde jamnt og hardt gjennom kampen, men lukkast ikkje å finna målmåskene denne gongen. Foto: Nils-Tore Sele

Prøvde å mura att

- Flaktveit låg lågare og tettare mot oss enn det me eigentleg venta. Dei spelte tøft og fysisk. Det gjorde det vanskeleg å bryta gjennom. Me trudde kanskje at dødballar ville verta avgjerande i forkant av kampen, men at alle måla skulle komma etter dødballsituasjonar var litt i overkant, meiner han.

I kampen brende BIL sjansar dei i andre kampar har sett lett, meiner trenaren.

Tryggja tabellteten

- Godt å sjå at me også på slike dagar som dette vinn kampane våre. Sigeren i kveld er svært viktig for oss. No ventar Sotra 2 og Stord 2, dei tøffaste laga i avdelinga. Me har no skaffa oss ein avstand på sju poeng ned til Stord 2, og det kan visa seg godt å ha. Me har ein kamp å gå på, og det er 10 dagar att til neste kamp. Me skal bruka tida godt på treningsfeltet og førebu oss skikkeleg, seier Nesse.

Retur sett i bur

Flaktveit kjem fram til kampen på Olvondo meir enn kledeleg for seint, til frustrasjon for vertane som venta. Nesten eit kvarter på overtid vart kampen blese i gang av domar Simon Erdal Ones. Kampen bølgjer fram og tilbake det fyrste dryge kvarteret. Flaktveit legg seg bakpå, Bremnes stongar i forsvarsmuren utan å bryta gjennom. Etter 18 minutt får Bremnes frispark litt utanfor 16-meteren til Flaktveit. Steffen Fylkesnes ladar kanona og brenn av. Målvakta til Flaktveit reddar, men gjev ein klønete retur. Erlend Meling Nesse og Kato Aasheim fossar fram. Nesse når ballen først, og set han til høgre for keeper. Sikkert som banken, og 1-0 til vertane. Heilt fortent.

Kampen held fram i same sporet. BIL vil mest, og er ivrige i angrep utan å få utteljing. 1-0 står seg til det 43.minuttet. Nytt frispark til BIL, 18-20 meter frå mål. Igjen går Steffen Fylkesnes fram. No eit hardt skot langs bakken, som går gjennom muren og i mål. Heilt inne ved høgre stolperot. Flaktveit-målmannen strekkjer seg så lang han er, men blir for kort. Igjen rungar jubelen på Olvondo.

Full fyr føre Flaktveit-målet

Etter pause gjev vertane frå seg litt av initiativet. Flaktveit kjem på talefot, og får utteljing etter eit frispark i det 63. minuttet.

Flaktveit spelar fysisk, men BIL gjev igjen når det er tid for duellar. Odd Kristian Habbestad får gult kort, men elles er ikkje domar Erdal Ones særs villig til å visa fram det gule eller raude kortet før heilt på tampen av omgangen.

Stian Ytrøy kjem inn i 16 meteren til venstre for mål, og blir meir eller mindre broten ned av ein Flaktveit-forsvarar som reagerer kraftig like etterpå då Ytrøy vert liggjande marka etter duellen.

Han jumpar fram og skal dra BIL-unggutten opp frå liggjande. Det er som å dra ei fyrstikk, og snart aular det med BIL-drakter og Flaktveit-spelarar inne i 16-meteren.

Domar Erdal Ones må få hjelp av begge sine linjemenn, Mostafa Askari og Øyvind Aasheim for å få kontroll med situasjonen. Etter ei konferering mellom dommartrioen, endar situasjonen med at Flaktveit-forsvararen vert vist ut og BIL får straffe. Denne tek Erlend Meling Nesse. Han er sikker frå strafemerket og dermed sitt andre mål for dagen. 3-1. Eit resultat som held seg kampen ut.

Kampfakta

Fotball, 5.divisjon menn, avdeling 3

Fredag 16.september, Olvondo stadion

Bremnes-Flaktveit 3-1 (2-0)

18.minutt 1-0 Erlend Meling Nesse

43.minutt 2-0 Steffen Fylkesnes

63.minutt 2-1

86.minutt 3-1 Erlend Meling Nesse

Gule kort: Odd Kristian Habbestad (BIL)

Raudt kort: Jørgen Iversen (Flaktveit)

Domar Simen Erdal Ones, Sandviken IL

Bremnes sitt lag: M.Sæverud, O.K.Habbestad, M.Vestrheim, E.F.Skaret, K.Aasheim, N.Haidary, A.Våmartveit, S.Fylkesnes, S.H.Ytrøy, E.M.Nesse, J.E.Næsse, E.Habbestad, E.H.Aasheim, L.Esperø, B.B.Munkvold