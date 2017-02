Dømt for mishandling og seksuelle overgrep

Ein 51 år gammal mann frå Bømlo er i Sunnhordland tingrett dømt til tre år i fengsel for vald og seksuelt overgrep mot stesonen sin. Valden skal ha funne stad over lang tid.

Mannen møtte i Sunnhordland tingrett i tre dagar. Han stod då tiltalt for med vald eller trugande åtferd å ha skaffa seg seksuell omgang med stesonen ved eitt høve. Han skal ha truga med å knekkja nakken på stesonen dersom han ikkje fekk viljen sin. Stesonen var då ni år.

Tiltalte måtte også svara for å ha utsett stesonen for mishandling, vanrøkt og annan liknande åtferd gjennom mange år. Mellom anna stod han tiltalt for å ha slått fornærma i ansiktet og på kroppen, for å ha teke kvelartak på han, dunka hovudet/kroppen hans i ein vegg, slått han med ei skjerefjøl på baken og for å ha bite fornærma i ansiktet.

Tiltalte skal ved fleire høve ha truga med å ta livet av stesonen, og har ved fleire høve kalla han for «misfoster», «dum» eller liknande.

51-åringen stod også tiltalt for vd eitt høve å ha hatt seksuell omgang med ei sju år gammal jente.

Sa seg ikkje skuldig

Tiltalte sa seg ikkje skuldig i tiltalepunkta då han møtte i Sunnhordland tingrett. 22 vitne vart høyrde i saka.

51-åringen forklarte i retten at det var eit godt forhold mellom han og stesonen, som han hevda vart behandla på same måten som hans eigne barn. Men han peika på at fornærma var eit krevjande barn, som kunne vera sjalu på stefaren. Forutan eit førelegg for ein tidlegare valdsepisode mot stesonen, hadde han aldri vore valdeleg mot stesonen, hevda han. Han hadde heller ikkje hatt seksuell omgang med han.

Tiltalte kunne ikkje hugsa noko om episoden med den sju år gamle jenta som han skulle ha forgripe seg mot, då han skulle forklara seg om dette i retten.

Oppvekst prega av vald og truslar

Stesonen, som no er vaksen, forklarte i retten at han hadde hatt ein oppvekst prega av vald og truslar frå stefaren. Han fekk juling dersom stefaren ikkje var nøgd med han, og vart mellom anna truga med at han skulle drepast og parterast. Fornærma forklarte at han vart kalla «misfoster» og «dum», og han heile tida gjekk i frykt for å gjera feil og dermed var redd for kva stefaren ville finna på.

Fornærma forklarte seg også i detalj om det seksuelle overgrepet der han vart truga med knekt nakke og partering dersom han ikkje gjorde som stefaren ville.

Ved eitt høve slo stefaren han så hardt i magen at han tissa på seg. For å få han til å slutta å bita negler tok stefaren han med ut i garasjen og slapp ein hammar over fingrane hans, forklarte stesonen i retten.

Mor forklarte i retten at ho aldri såg fysisk mishandling av sonen. Men sa vidare at ho var mykje borte frå heimen i samband med jobb. Eventuelle blåmerke ho har sett, har sonen bortforklart med hardhendt leik på skulen og liknande.

Vitne fortalde om ulike episodar som støtta opp om fornærma si forklaring, mellom anna at dei hadde observert blåmerke ulike stader på kroppen hans. Det var også vitne som forklarte at dei ikkje hadde observert slike graverande tilstandar.

Ulike fagpersonar frå barnevern og helsevesen forklarte at dei hadde hatt kontakt med fornærma som no har fått diagnostisert posttraumatisk stressliding. Ein psykolog vurderte lidinga som kompleks, noko som tyder på fleire handlingar. Mellom anna langvarig mishandling.

Truverdig

Retten har lagt vekt på at fornærma var truverdig då han skildra valden han har vore utsett for. Det gjorde også at retten meinte han er truverdig i si forklaring om det seksuelle overgrepet.

Retten festa derimot ikkje lit til tiltalte si forklaring i retten om at han aldri hadde vore valdeleg mot stesonen bortsett frå ved det eine høvet som han fekk førelegg for.

Retten finn heller ingen andre tilhøve som kan forklara diagnosane til fornærma.

- Det er alvorlege diagnosar, skriv dei i dommen, og retten er dermed ikkje i tvil om at tiltalte er skuldig etter tiltalen. Heller ikkje på punktet om seksuelle overgrep mot barn under 14 er retten i tvil om at tiltalte er skuldig.

- Fortvila

Sunnhordland tingrett har dømt tiltalte til tre år fengsel. Han er i tillegg dømt til å betala stesonen 150.000 kroner i oppreisingserstatning, og må også betala 100.000 kroner i oppreisingserstatning til den då sju år gamle jenta som vart utsett for seksuelt overgrep. Tiltalte vart frifunnen for eitt av punkta i tiltalen som gjaldt mishandling då stesonen var seks år.

- Tiltalte kjenner til dommen. Han er djupt fortvila og meiner seg uskuldig dømt, seier forsvarar Kurt Olav Bjørnnes til Bømlo-nytt.

Dommen er ikkje formelt forkynt, det vil han først bli onsdag om ei veke.

- Han har difor ikkje bestemt seg for om han vil anka dommen. Heile saka er ei stor belastning for tiltalte og familien, seier Bjørnnes. Ankefristen går først frå den dagen dommen formelt er forkynt.

Dommen skal lesast opp for tiltalte onsdag om ei veke. Han får då to veker på seg til å bestemma seg for om han vil anka dommen.