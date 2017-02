Dømt for tjuveri og bedrageri

36-åring dømt for å ha stole eit bankkort og for å ha brukt det til å handla for.

Ein 36 år gammal mann frå Bømlo er dømt til fengsel på vilkår i 70 dagar for å ha teke eit bankkort frå ein nær slektning og for å ha handla for 6000 kroner på kortet. Straffa er ei fellesstraff med ein vilkårsdom frå 2015. Straffa er utsett med ei prøvetid på to år.

I utgangspunktet kom retten til at straffa skulle vera utan vilkår. Men retten har komme til at det ligg føre tungtvegande omsyn som gjer at straffa bør vera på vilkår. Tiltalte har hatt ein rusproblem over mange år, og er domfelt ei rekkje gonger tidlegare. Han er no i ein positiv rehabiliteringsfase, og retten meiner det vil vera positivt både for han sjølv og for samfunnet om rehabiliteringa lukkast, og at det vil vera skadeleg om vedkommande må avbryta behandlinga for å sona i fengsel. Dommen var samrøystes.