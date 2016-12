Dramatiserte juleevangeliet

Ei fullsett Bremnes kyrkje fekk sjå dramagruppa si dramatisering av juleevangeliet og høyre barnekoret syngje på julaftan.

Det var knapt ein ledig stol å finne i Bremnes kyrkje då det kima i klokkene til første gudsteneste julaftan. Det kima til julefest.

Kor og dramatisering

Eit barnekor song «Tenn et lite lys i mørket» for kyrkjelyden, og juleevangeliet vart lese av sokneprest Asbjørn Gundersen. Etterpå vart juleevangeliet også dramatisert av dramagruppa i kyrkja. Her var både Josef og Maria, Jesus-barnet, gjetarar, dei tre heilage kongar, eit esel og ein kamel. Barnekoret song. Gundersen bad for dei som lir under krigshandlingane i Syria, og om at dei styrande finn ei løysing på konflikten. Han bad særskilt for barna i Syria, og om at dei kan få oppleve å leva under trygge tilhøve.

Under lesing juleevangeliet song kyrkjelyden «Et barn er født i Bethlehem». Foto: Håvard Hammarstrøm.

Spelte saksofon

Musikken under julegudstenesta var det kantor Jostein Molde og saksofonist Trond Haldorsen som stod for. Dei spelte mellom anna vakkert på «Mitt hjerte alltid vanker». Til slutt reiste heile kyrkjelyden seg og song «Deilig er jorden», og så var det vel heim til framhald av julefeiringa. Ved utgangen var det kollekt til inntekt for vennskapskyrkjelyden i Sangaste. Besøkstala frå kyrkjene i jula blir først klare i neste veke.