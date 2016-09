Dyrare rådhusombygging

Ombygginga av Bømlo rådhus kjem på 8,25 millionar kroner. Dermed vart prosjektet noko dyrare enn det kommunen såg føre seg.

Oppgraderinga omfattar kommunestyresalen, veslesalen, kjøken, kontor og møterom i denne delen av rådhuset. Det skal dessutan monterast nytt brannalarmanlegg og ventilasjonsanlegg i desse lokala. Inkludert i prosjektet er også ny brannalarmsentral for heile rådhuset. Link Arkitektur har laga teikningar medan Steinsbø Hus har totalentreprise på prosjektet.

Tilleggsløyving

I utgangspunktet var det sett av 5,5 millionar kroner til oppgraderingane i budsjettet. Dermed må det no på plass ei ekstraløyving på 2,75 millionar kroner for at prosjektet kan realiserast. Prosjektet inkluderer ikkje inventar, og rådmann Geir E. Aga vil komme med forslag til budsjettramme for inventar når administrasjonen legg fram sitt forslag til 2017-budsjett. Formannskapet slutta seg samrøystes til forslaget. Saka skal no handsamast i kommunestyret.

Utgått på dato

Det er ingen løyndom at denne delen av rådhuset har gått ut på dato for lenge sidan. Det gjeld festsalen/kommunestyresalen, veslesalen, scenen, kjøken og kontorlokale. Rådmannen kallar dagens tilhøve «uverdige». Fasilitetane for dei folkevalde og publikum er dårlege. I tillegg har møterom og kontor for dei folkevalde vore eit ankepunkt i mange år. Mangel på møterom er også problematisk for dei tilsette på rådhuset. I saksutgreiinga heiter det at det blir ei mindre ombygging, men mest rehabilitering i samband med prosjektet.

Nytt storkjøken

I prosjektbeskrivinga heiter det at både kommunestyresalen og kjøken vil kunne leigast ut i framtida når her ikkje er politisk aktivitet. Kjøkenet skal oppgraderast til storkjøken.

- Det vert nytt storkjøken som mattilsynet skildrar som «forsamlingslokale for utleige», heiter det. Vidare står det å lesa at veslesalen i framtida vil fungere som ny formannskapssal. Alle toalettrom skal fornyast. Det skal også monterast teleslyngje. Prosjektet kan vera ferdig så tidleg som februar neste år.

Bad om teikningar

Anri Håvard Hebib (H) etterlyste skisser som syner korleis denne delen av rådhuset kan bli sjåande ut når prosjektet er gjennomført. I tillegg spurde han om det er tenkt på straumsparingsfunksjonar. Han hadde merka seg at det stod lys på i delar av rådhuset på tider av døgeret då her normalt ikkje skulle vera aktivitet. Dette merka rådmannen seg. Torunn Laurhammer (Ap) var glad for at ein no endeleg kan komme i gang med dette prosjektet.

- Me er ikkje stolte av å syne fram denne delen av rådhuset. Me skal ikkje ha nokon prangande kommunestyresal, men det skal vera eit lokale som er verdig i høve dei viktige sakene som blir handsama der, sa ho. Hebib var samd.

- Det at me får oppgraderte lokale, betre utstyr og ventilasjon kan gjera sitt til at fleire ønskjer å drive med lokalpolitikk, meinte han. Saka skal endeleg handsamast av kommunestyret på måndag.